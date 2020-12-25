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Новогодний прямой эфир RusCable.Ru 25 декабря

Новогодний прямой эфир RusCable.Ru 25 декабря

25 декабря 2020, 12:15
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Live, ПРЯМОЙ ЭФИР, РУСКАБЕЛЬ
Источник: RusCable.Ru

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Сегодня, 25 декабря, большой пятничный эфир RusCable Live стартовал в 10 утра. В гостях у ведущих – Сергея Кузьминова, Елизаветы Коробковой и Анны Марии Де Ла Пас представители компаний Москабельмет (Москва), Ункомтех (Москва), Winlong (Шанхай), Людиновокабель (Крым), Эксперт-Кабель (Орел), Светотехническое бюро Glerio (Санкт-Петербург), Ассоциации "Электрокабель" (Москва), форумчане RusCable.Ru и многие другие!

Сотрудники RusCable.Ru уже вышли в эфир прямо из офисов компаний-партнеров. Например, Елизавета вышла в эфир из орловского подразделения завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", а Сергей Мичкин из московского офиса компании. Поговорили об итогах года, как компании завершают этот декабрь, какие события запомнились больше всего и как готовятся к наступающему году. 

Обсуждаем главные новости недели, года,  отправляемся в прошлое в ретроспективе, а наша "инспекция по соцсетям" уже проверяет ваши аккаунты в поисках интересного контента. 

Подключайтесь прямо сейчас, участвуйте в конкурсах от наших гостей, оставляйте комментарии, поздравляйте друзей и партнеров самым оригинальным способом! Эфир будет длиться целых шесть часов!

 

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Источник: RusCable.Ru

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