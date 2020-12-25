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Оренбургнефть открыла новое нефтяное месторождение

Северо-Коммунарское нефтяное месторождение на территории Курманаевского района открыто по результатам строительства поисково-оценочной скважины, давшей приток нефти более 130 м3/сут. Новое нефтяное месторождение в пределах Бузулукского и Южно-Спиридоновского лицензионных участков (ЛУ) открыло АО «Оренбургнефть», дочернее общество «Роснефти». Извлекаемые запасы нефти месторождения по категориям С1+С2 составляют 2,4 млн тонн.

Геологоразведочные работы на ЛУ будут продолжены, включая бурение новых поисково-оценочных и разведочных скважин.

Для успешного освоения месторождения запланировано строительство 2,6 км линий электропередачи и трубопровода протяжённостью 6,55 км, для транспортировки нефти со скважин Северо-Коммунарского месторождения до действующих объектов соседнего Спиридоновского месторождения, использование инфраструктуры которого позволит обеспечить синергетический эффект.

В 2020 году «Оренбургнефть» открыла 9 новых месторождений и 39 новых залежей в пределах существующих месторождений с суммарными извлекаемыми запасами промышленной категории 10,8 млн тонн нефтяного эквивалента. Всего в портфеле активов предприятия с учетом открытий 183 месторождения. Прогноз прироста запасов по итогам 2020 года составляет 28,9 млн тонн, восполнение - 229%.

Справка:

АО «Оренбургнефть» — дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» — ведет геологоразведочные работы на 47 лицензионных участках в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. На балансе предприятия – 132 лицензионных участка, 183 месторождения. С начала промышленной эксплуатации с 1937 года накопленная добыча по месторождениям «Оренбургнефти» составляет более 640 млн тонн нефти.

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Источник: ПАО "НК "Роснефть"

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