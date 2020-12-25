Подборка основных отраслевых новостей

Представляем Вашему вниманию подборку основных новостей отрасли, подготовленную Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ.

В 2020 году результаты работы механизма управления спросом на розничном рынке электроэнергии превзошли все ожидания

9 декабря 2020 года состоялся практический онлайн-семинар «СО ЕЭС» для участников пилотного проекта по управлению спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка, а также компаний, заинтересованных в участии в отборе исполнителей услуг на I квартал 2021 года.



В ходе семинара специалисты Системного оператора представили итоги отбора агрегаторов управления спросом на четвертый квартал 2020 года, проанализировали особенности оказания услуг в октябре и ноябре текущего года, а также рассказали о ходе подготовки к проведению отбора в первом квартале 2021 года и перспективах реализации пилотного проекта.

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«Россети» изучит возможность реализации проектов в государствах-участниках ЕАБР

4 декабря 2020 года Группа «Россети» и Евразийский банк развития заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение нацелено на укрепление международного сотрудничества и развитие внешнеэкономической деятельности, включая реализацию проектов в области электроэнергетики, в государствах-участниках ЕАБР – Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане.

Предусматривается возможность участия банка в финансировании соответствующих проектов «Россети». Компания со своей стороны изучит возможность реализации проектов, предлагаемых ЕАБР.

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Совет Федерации одобрил поправки в закон о концессиях в электроэнергетике

2 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях». 27 ноября законопроект приняла Госдума РФ в третьем чтении.

Внесенные поправки направлены на уменьшение рисков концессионеров, привлечение дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счет введения юридических гарантий неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия соглашения.

Закон предусматривает включение в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, условия об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.

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«Силовые машины» испытают камеру сгорания отечественной газовой турбины средней мощности ГТ-65.1 на натурных параметрах

В рамках создания отечественной газовой турбины средней мощности ГТЭ-65.1 специалисты «Силовых машин» разработали проектную документацию, позволяющую подготовить стенд огневых испытаний Ленинградского Металлического завода к испытаниям новой камеры сгорания.



Стенд Ленинградского Металлического завода обеспечит возможность провести испытания камеры сгорания турбины ГТ-65.1 на натурных параметрах, то есть при расходе, давлении и температуре рабочего тела, создаваемых на реальной машине. Ранее подобные испытания проводились на пониженных параметрах.

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Гидроэнергетика спасает промышленность от климатического налога

В Москве в режиме видеоконференции состоялся круглый стол комитета Государственной думы по энергетике на тему «О перспективах развития гидроэнергетики России». В нем приняли участие представители Государственной думы, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, других профильных органов исполнительной власти, федеральных и региональных органов власти, энергетических компаний, отраслевых ассоциаций, научных и общественных организаций.

С точки зрения Павла Завального, председателя комитета Государственной думы по энергетике, на территории России сосредоточено около 9% мировых запасов гидроэнергии. По этому показателю наша страна занимает второе место в мире после Китая. При этом размещение экономически целесообразных к освоению гидроресурсов по территории России неравномерно: около 80% приходится на Сибирь и Дальний Восток, 20% – на европейские регионы страны.

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Минэнерго планирует вдвое увеличить объем реконструкции линий электропередачи в Беларуси в 2021-2025 гг.

Объем реконструкции линий электропередач в Беларуси в 2021-2025 гг. планируется увеличить практически вдвое. Системная работа в этом направлении уже ведется. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время рабочей поездки на ОАО «ТБЗ Ляховичский» (Брестская область), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам министра, с учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС в стране реализованы проекты по строительству и реконструкции 1,7 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции во все регионы страны.

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Узбекистан наметил производство к 2030 году 5 ГВт возобновляемой энергии

В Карманинском районе Навоийской области компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов будет построена солнечная электростанция мощностью 100 МВт и стоимостью 100 миллионов долларов.

В целях реализации проекта под учредительством компании создано иностранное предприятие NUR NAVOI SOLAR.

Строительные работы начались в третьем квартале 2020 года и полностью завершатся в третьем квартале 2021 года.

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Утверждены очередные национальные стандарты для создания информационной модели электроэнергетики РФ

Росстандарт выпустил приказы об утверждении двух национальных стандартов серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики». Они продолжают серию стандартов, формирующих единое отраслевое информационное пространство, на основе которого будут выстраиваться новые типы информационного взаимодействия субъектов электроэнергетики, смежных отраслей и потребителей.

Документы определяют профили информационного моделирования генерирующего оборудования, линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110 – 750 кВ. Они сформированы в АО «Системный оператор Единой энергетической системы» при активном участии специалистов компаний ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» на базе международного стандарта CIM.

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Банк развития Латинской Америки выделил $ 250 млн на модернизацию энергетического сектора Парагвая

Банк развития Латинской Америки (Development Bank of Latin America, CAF) выделил государственной энергетической компании Парагвая (Paraguay state utility, ANDE) финансирование в размере $ 250 млн на модернизацию и укрепление электроэнергетического сектора страны. Средства будут направлены на улучшение качества электроснабжения потребителей за счет повышения надежности и устойчивости систем передачи и распределения электроэнергии, сокращения перебоев в работе и простоев оборудования, а также улучшения процессов планирования и управления режимами работы национальной энергосистемы.

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