Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
25 декабря 2020, 09:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ, ТОР БУРЯТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Это позволит запустить новые инвестиционные проекты.
Границы территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия» будут расширены. Такие постановления подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В частности, в ТОР «Забайкалье» включат новые земельные участки, на которых будут построены социальные и промышленные объекты. В их числе – предприятия по добыче угля, по производству железобетонных изделий и гибкой полимерной упаковки, сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля, центр для картинга, мото- и велоспорта. Всего запланировано девять новых проектов. Они позволят создать не менее 228 новых рабочих мест и привлекут в регион более 607 млн рублей частных инвестиций.
К ТОР «Бурятия» присоединят один из участков Мухоршибирского района. В 2021 году здесь появится инновационный дата-центр, который будет оказывать услуги для владельцев серверного оборудования. Проект поможет создать около 100 новых рабочих мест и привлечёт более 691 млн рублей частных инвестиций.
Территории опережающего развития призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать инвестиции в регионы. Их резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Такой правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.
Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 14 июня 2019 года № 760 и в постановление Правительства от 31 июля 2019 года № 988 .
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