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Правительство утвердило расширение границ территорий опережающего развития "Забайкалье" и "Бурятия"

Правительство утвердило расширение границ территорий опережающего развития Забайкалье и Бурятия

25 декабря 2020, 09:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ, ТОР БУРЯТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: government.ru

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Это позволит запустить новые инвестиционные проекты.

Границы территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия» будут расширены. Такие постановления подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В частности, в ТОР «Забайкалье» включат новые земельные участки, на которых будут построены социальные и промышленные объекты. В их числе – предприятия по добыче угля, по производству железобетонных изделий и гибкой полимерной упаковки, сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля, центр для картинга, мото- и велоспорта. Всего запланировано девять новых проектов. Они позволят создать не менее 228 новых рабочих мест и привлекут в регион более 607 млн рублей частных инвестиций.

К ТОР «Бурятия» присоединят один из участков Мухоршибирского района. В 2021 году здесь появится инновационный дата-центр, который будет оказывать услуги для владельцев серверного оборудования. Проект поможет создать около 100 новых рабочих мест и привлечёт более 691 млн рублей частных инвестиций.

Территории опережающего развития призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать инвестиции в регионы. Их резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Такой правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития.

 Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства  от 14 июня 2019 года № 760 и в  постановление Правительства  от 31 июля 2019 года № 988 .

Документы

  • Постановление от 22 декабря 2020 года №2207 PDF 140Kb
  • Постановление от 22 декабря 2020 года №2208 PDF 159Kb

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Источник: government.ru

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