Принят закон о Едином заказчике в сфере строительства

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Создание единого заказчика позволит оптимизировать бюджетные расходы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Принятый закон определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации), капитального ремонта и сноса.

С 1 октября 2020 года федеральные учреждения, являющиеся заказчиками капитального строительства, уже начали передавать в ведение Минстроя России. Формирование публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» должно стать следующим шагом по оптимизации расходов на стройку.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что капитальными вложениями должны управлять высокопрофессиональные люди, обладающие профильным опытом.

«Это ключевой вопрос успеха своевременного и качественного строительства объектов. Поэтому на уровне правительства было принято решение о том, что мы максимально собираем на федеральном уровне крупные объекты», - подчеркивал он.

Речь идет об объектах, которые строятся за счет средств федерального бюджета, за исключением объектов транспортной инфраструктуры, обороны, безопасности, внешнеполитической деятельности, а также объектов «Росатома» и «Роскосмоса».

В публично-правовую компанию путем слияния и преобразования войдут отдельные госучреждения, которые выполняли аналогичные функции до сих пор (в настоящее время находятся в ведении разных министерств). Структуру возглавит наблюдательный совет. Другими управляющими органами станут генеральный директор, которого предполагается назначать на три года в порядке, который определит Правительство, и правление.

Компания будет создана не позднее 1 января 2021 года. Ее учредителем станет Российская Федерация. Компания наделяется полномочиями главного распорядителя средств федерального бюджета. Направления расходования установит Правительство.

Основными функциями Единого государственного заказчика станут:

подготовка проектов решений об осуществлении государственных капитальных вложений в объекты, включенные или подлежащие включению в программу деятельности, а также принятие решений об осуществлении капитальных вложений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

подготовка предложений о включении объектов в федеральную адресную инвестиционную программу и внесении в нее изменений;

обеспечение строительства объектов, включенных в программу деятельности;

осуществление организационного, экспертно-аналитического, информационного и юридического сопровождения строительства объектов, включенных в программу деятельности;

организация выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в связи с обеспечением строительства объектов, включенных в программу деятельности.

Положения Федерального закона вступили в силу 22 декабря 2020 г.

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