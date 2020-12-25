Энергообъект ввели в работу глава компании Павел Ливинский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Подстанция «Карповская» (мощность – 126 МВА) повысит качество электроснабжения свыше 130 000 жителей города. Создан резерв мощности (43 МВА) для Петроградского района и Петровского острова, где активно ведется жилищное и автодорожное строительство.

«Правительство города уделяет большое внимание развитию энергетической инфраструктуры. Каждый новый электросетевой объект – это шаг к созданию цифровой городской среды. «Россети» демонстрируют комплексный подход: целенаправленно модернизируют систему электроснабжения целых районов города, создают резерв мощности на будущее», – подчеркнул Максим Соколов.

Благодаря высокой автоматизации процессов подстанция будет работать без постоянного присутствия персонала. Диспетчеры смогут удаленно в режиме онлайн контролировать ситуацию, оперативно принимать решения по устранению любых нарушений.

«Санкт-Петербург всегда был городом, открытым ко всему новому. Наша задача – создать современную и надежную инфраструктуру, соответствующую статусу Северной столицы. Подстанция 110 кВ «Карповская» входит в состав комплексного проекта развития электросетей Петроградского района, в который компания инвестирует более 6,4 млрд рублей. Мы завершим эти работы в будущем году, планируется пуск еще нескольких питающих центров», – отметил Павел Ливинский.

Проект также включает в себя реконструкцию двух действующих объектов (110 кВ «Петроградская» и 35 кВ «Волхов-Петроградская»), строительство восьми современных центров питания 35 кВ (в сумме – 200 МВА) и прокладку кабельных линий (40 км). Акцент сделан на внедрении решений для современной городской среды.