Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии генерального директора «Россетей» Павла Ливинского, глав регионов – Натальи Комаровой и Олега Кувшинникова, вице-губернаторов Александра Трембицкого и Сергея Харлашкина, а также руководителей компаний «Россети Тюмень», «Россети Кубань», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго».

Общая стоимость реализованных проектов – порядка 2,2 млрд рублей. С нуля построены 3 цифровых подстанции – в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях. Объект в ХМАО прошёл глубокую модернизацию с внедрением комплекса цифровых технологий.

- Подстанция 110 кВ «Ангарская» мощностью 50 МВА стала новым центром питания города-миллионника Краснодара. Основная задача – повышение надёжности электроснабжения северо-восточных районов с населением 320 000 человек и 240 социально-значимых объектов. Подстанция обеспечит подключение новых жилых домов и краевой клинической больницы. Установлено современное энергоэффективное оборудование российского производства, которое позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. Стоимость проекта составила 721 млн рублей.

- Подстанции 35 кВ «Балатон» и 110 кВ «Ясень» совокупной мощностью 40 МВА обеспечат необходимой мощностью компрессорные станции «Бабаевская» и «Дивенская» для расширения системы газоснабжения регионов и обеспечения подачи «голубого топлива» в газопровод «Северный поток-2». Объекты оснащены передовым оборудованием, обеспечен дистанционный контроль и управление в режиме онлайн. Инвестиции в проект составили 343 млн рублей и 580 млн рублей.

- Подстанция 110 кВ «Ореховская» мощностью 32 МВА имеет ключевое значение для электроснабжения предприятий нефтедобывающей отрасли Нижневартовского района ХМАО. Мощность подстанции увеличена в 2 раза, что повысит надёжность и даст возможность подключить новых потребителей. Инвестиции в проект составили 485 млн рублей.

Все подстанции соответствуют концепции «Цифровая трансформация 2030». Основное оборудование – российского производства. Внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают наблюдаемость и дистанционный контроль работы всего оборудования. Автоматизированные системы управления обрабатывают до 3 500 сигналов. Информационный обмен переведён в «цифру» на основе протокола МЭК 61850. Установлены многофункциональные приборы измерений и учёта, современная микропроцессорная релейная защита.