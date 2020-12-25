Сибирские энергетики готовятся к сильным морозам

Сразу в нескольких регионах присутствия компании «Россети Сибирь» начало нового года ознаменуется сильным похолоданием. Так в Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Хакасия, Бурятия и Тыва уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют морозы от -30 до -40°С. И это помимо традиционных в новогоднюю ночь особенно высоких нагрузок на сети.

В связи с ожидаемым резким понижением температуры окружающего воздуха по территориям присутствия ПАО «Россети Сибирь», с переходом на предстоящие праздничные дни, энергетики обеспечили подготовку электросетевых объектов, установили особый контроль за работой оборудования, а также провели внеочередные осмотры подстанций напряжением 35-110 кВ: проверили уровень масла в трансформаторах, показания манометров герметичных вводов и элегазового оборудования, работоспособность систем обогрева оборудования, температуру и работы систем отопления помещений аккумуляторных батарей.

«Мы во всех филиалах дополнительно еще раз перепроверили наличие и достаточность аварийного запаса на местах хранения, готовность резервных источников электроснабжения к работе в условиях низких температур и укомплектованность персонала теплой одежды и средствами защиты от обморожения. Все в порядке!» - добавил заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер компании «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.

Сотрудники «Россети Сибирь» будут работать все выходные, чтобы обеспечить жителям комфортное празднование нового года. 148 бригад будут дежурить круглосуточно, чтобы в случае возможного технологического нарушения своевременно выехать на место и устранить повреждения в кратчайшие сроки. Все новогодние каникулы в режиме готовности к оперативному реагированию будут находиться еще и 76 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных транспортом, инструментами, защитными средствами, материалами, необходимой спецтехникой, а также 202 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью более 30 кВт и 436 РИСЭ малой мощности (до 5 кВт).

В круглосуточном режиме продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.