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Совфед одобрил закон, отменяющий поддержку электроэнергетики на торфе

Совфед одобрил закон, отменяющий поддержку электроэнергетики на торфе

25 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил инициированный правительством РФ закон, направленный на прекращение поддержки генерирующих объектов, функционирующих на розничных рынках электроэнергии на основе использования торфа.

Документ исключает из закона "Об электроэнергетике" указания на возможность применения к генерирующим объектам, функционирующим на розничных рынках электроэнергии и мощности на основе использования торфа, мер поддержки, аналогичных мерам, предусмотренным для объектов по производству электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

"Торф как вид энергоносителя представляет из себя разновидность органического ископаемого топлива и не относится к возобновляемым источникам энергии. Производители электрической энергии, вырабатываемой на основе использования торфа, в действующей модели регулирования имеют возможность эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электрическую энергию", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, целесообразности в реализации дополнительных специализированных мер по поддержке использования торфа в качестве топлива сейчас не усматривается, полагают в правительстве.

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Источник: ТАСС

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