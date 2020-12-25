Проект линейного объекта с цифровой информационной моделью получил положительное заключение в «Центре государственной экспертизы» Санкт-Петербурга.

Эксперты и специалисты отдела технологий информационного моделирования Центра госэкспертизы рассмотрели внутриквартальные наружные инженерные сети научно-образовательного и инновационного центра информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Хайпарк. Этот центр нового поколения разместится в Южном – строящемся городе-спутнике Санкт-Петербурга. Здесь будет построен второй кампус Университета ИТМО, научные центры, объекты инновационной и производственной инфраструктуры и деловая зона.

Разработка цифровой информационной модели инженерной инфраструктуры производилась в программном продукте Autodesk Civil 3D. Ее передача в экспертную организацию проходила в формате IFC.

Проект инженерной подготовки территории разработала и представила на экспертизу компания «МегаМейд», специализирующаяся на проектировании и строительстве наружных инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры. Компания входит в состав рабочей группы по внедрению системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования в строительной отрасли Санкт-Петербурга. Эта группа была создана на базе Центра государственной экспертизы. Специалисты «Мега Мейд» первыми откликнулись на призыв экспертного учреждения предоставить на проверку цифровую информационную модель линейного объекта.

«В рамках пилотного проекта наши специалисты рассмотрели проектную документацию и цифровую модель на 30 км инженерных сетей. Благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству экспертов и проектировщиков в довольно короткие сроки были разработаны требования к цифровой информационной модели линейного объекта. В ближайшее время в нашем учреждении появится первая редакция требований к моделям по внутриквартальным наружным сетям», – заявила директор Санкт-Петербургского «Центра государственной экспертизы» Ирина Косова.

Напомним, что в сентябре 2020 года Санкт-Петербургский Центр госэкспертизы выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта с цифровой информационной моделью площадного объекта (детский сад на проспекте Маршала Блюхера). Его строительство и государственный строительный надзор также будет происходить с использованием технологий информационного моделирования.