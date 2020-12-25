Системный оператор Эстонии Elering сообщил о завершении строительства третьего электрического соединения между энергосистемами Эстонии и Латвии.

Трансграничное соединение Эстония – Латвия будет работать в тестовом режиме до конца текущего года. С 01.01.2021 пропускная способность соединения станет доступной для использования участниками электроэнергетического рынка. Таким образом пропускная способность электрических связей между двумя странами увеличится примерно на 600 МВт. На территории Эстонии в состав соединения входят ВЛ 330/110 кВ Харку – Лихула – Синди (Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV line) и участок ВЛ 330 кВ КилингиНомме – Рига (Kilingi-Nōmme Riga 330 kV line) (до эстонско-латвийской границы). ВЛ 330/110 кВ Харку – Лихула – Синди была подключена к электрической сети 15 декабря, а ВЛ 330 кВ ПС Килинги-Номме – ПС Рижская ТЭЦ-2 была подключена 17 декабря в сотрудничестве с латвийским системным оператором AST.

Как отметил Председатель Правления Elering Таави Вескимяги, строительство соединения Эстония – Латвия было завершено в намеченные сроки. Сооружение третьего трансграничного соединения между Эстонией и Латвией внесет значительный вклад в повышение надежности электроснабжения потребителей за счет укрепления передающей сети прибалтийских стран в направлении север – юг, а также эстонской электросети в западной части страны. В то же время сооружение соединения Эстония – Латвия является важным этапом проекта синхронизации энергосистем Эстонии и других прибалтийских стран с энергосистемой Континентальной Европы. Завершение строительства третьего эстонско-латвийского трансграничного соединения позволит в 2021 г. приступить к реконструкции межгосударственных ЛЭП, проходящих через города Тарту и Валга и соединяющих энергосистему нарвского региона Эстонии с энергосистемой Латвии.

Строительство ВЛ Харку – Лихула – Синди протяженностью 175 км осуществлялось совместно компаниями Empower и Leonhard Weiss, которые выступили в качестве генеральных подрядчиков. Протяженность участка ВЛ 330 кВ от ПС Килинги-Номме (Kilingi-Nõmme) до эстонско-латвийской границы составила 14 км. Основным подрядчиком строительства данного участка соединения также является компания Empower. Строительство трансграничного соединения Эстония – Латвия осуществлялось при финансовой поддержке ЕС в объеме 65% от общих инвестиционных расходов. Остальная часть расходов была покрыта за счет доходов от аукционов по продаже пропускной способности трансграничных связей между Эстонией и Латвией. Общая стоимость строительства соединения Эстония – Латвия составила около € 170 млн., из которых € 112 млн – софинансирование со стороны ЕС.

Официальный сайт Elering