 
Инвестиции (проекты)

В Сочи может появиться канатка на Большой Ахун

В Сочи может появиться канатка на Большой Ахун

25 декабря 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: sochinews.io

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Об инвестпроектах, связанных со строительством объектов туристской инфраструктуры в национальных парках, находящихся в ведении Минприроды России, шла речь на совещании с участием руководства министерства природных ресурсов РФ и администрации Сочи.

— На рассмотрение были предложены инвестиционные проекты от ООО «АТОЛЛ» и ООО «ПОМА» по созданию пассажирской подвесной канатной транспортной системы на гору Большой Ахун в городе Сочи; созданию инфраструктуры для развития экологического туризма на территории Сочинского национального парка; созданию и эксплуатации экспозиций «Великие водопады мира» и «Уникальные деревья мира» на территории дендрологического парка федерального значения «Дендрарий» в Сочи, — сообщает мэрия Сочи.

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Источник: sochinews.io

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