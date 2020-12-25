В Сочи может появиться канатка на Большой Ахун

Об инвестпроектах, связанных со строительством объектов туристской инфраструктуры в национальных парках, находящихся в ведении Минприроды России, шла речь на совещании с участием руководства министерства природных ресурсов РФ и администрации Сочи.

— На рассмотрение были предложены инвестиционные проекты от ООО «АТОЛЛ» и ООО «ПОМА» по созданию пассажирской подвесной канатной транспортной системы на гору Большой Ахун в городе Сочи; созданию инфраструктуры для развития экологического туризма на территории Сочинского национального парка; созданию и эксплуатации экспозиций «Великие водопады мира» и «Уникальные деревья мира» на территории дендрологического парка федерального значения «Дендрарий» в Сочи, — сообщает мэрия Сочи.