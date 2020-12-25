В период с ноября по декабрь текущего года в отделы полиции областного центра поступило несколько сообщений о хищении медного кабеля с территорий строительных объектов.

Сотрудники полиции установили, что в вечернее и ночное время неизвестные проникали на территории строительных площадок и похищали медный кабель, используемый на объектах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по изъятым записям с камер видеонаблюдения установили автомобиль «Лада Калина» серебристого цвета, на котором предположительно передвигались злоумышленники. Используя полученную информацию, оперативникам удалось установить и личности предполагаемых участников противоправных деяний. Ими оказались 26 и 38-летние местные жители. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам проживания и доставили в отдел полиции. Задержанные признались в содеянном и пояснили, что похищали кабель для дальнейшей сдачи в пункты приема металла. Вырученные денежные средства тратили на личные цели.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению восьми хищений медного кабеля с территорий строительных площадок в различных районах областного города. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.