 
Происшествия

В Воронеже сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии хищений медного кабеля со строительных объектов

В Воронеже сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии хищений медного кабеля со строительных объектов

25 декабря 2020, 11:25
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: 36.мвд.рф

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В период с ноября по декабрь текущего года в отделы полиции областного центра поступило несколько сообщений о хищении медного кабеля  с территорий строительных объектов. 

Сотрудники полиции установили, что в вечернее и ночное время неизвестные проникали на территории строительных площадок и похищали медный кабель, используемый на объектах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по изъятым записям с камер видеонаблюдения  установили автомобиль «Лада Калина» серебристого цвета, на котором предположительно передвигались злоумышленники. Используя полученную информацию, оперативникам удалось установить и личности предполагаемых участников противоправных деяний. Ими оказались  26 и 38-летние местные жители. Сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам проживания и доставили в отдел полиции. Задержанные признались в содеянном и пояснили, что похищали кабель для дальнейшей сдачи в пункты приема металла. Вырученные денежные средства тратили на личные цели.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению восьми хищений медного кабеля с территорий строительных площадок в различных районах областного города. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам  преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса  Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.   

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Источник: 36.мвд.рф

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