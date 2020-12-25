Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №4

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Немецкий комитет МИРЭС опубликовал исследование по водородной энергетике

В сентябре 2020 г. опубликованы результаты совместного исследования консалтинговой компании «Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH» и немецкого национального комитета Мирового энергетического совета «International Hydrogen Strategies» («Мировые стратегии в области водородной энергетики»).

В рамках исследования представлен анализ конъюнктуры глобального рынка водорода и перспектив развития отрасли, а также национальных водородных стратегий Европейского союза и еще 16 государств, включая Российскую Федерацию.

Полный текст исследования на английском языке доступен на официальном сайте немецкого национального комитета МИРЭС по ссылке.

"Газпром" создаст спецкомпанию для водородных инициатив

"Газпром" создает специализированную дочернюю компанию "Газпром водород" для реализации проектов в этой области, заявил начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков на Водородной конференции Немецко-Российского сырьевого форума.

В числе инициатив концерна в области водородной энергетики он назвал строительство крупного завода по производству H2 из метана в Германии около выхода на берег "Северного потока". При этом он заметил, что морские газопроводы являются наиболее экологически чистым способом доставки газа.

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ФРГ будет сотрудничать с РФ по импорту водорода

Германия рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере импорта водорода, заявил глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе Российско-германского сырьевого форума.

«Германия рассчитывает налаживать сотрудничество со всеми странами, которые имеют потенциал для получения водорода из возобновляемых источников, в том числе и с Россией. У России есть такой потенциал и в сфере производства, и в транспортировке», - сказал глава ведомства.

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В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" в будущем поможет экспортировать водород

Германия предлагает России помощь в создании инфраструктуры для транспортировки водорода в страны Евросоюза. Считает также, что одним из маршрутов его доставки в Европу может стать "Северный поток - 2", сообщил глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Карстен Зах в рамках российско-европейской конференции по климату, которая проходит на площадке Центра энергетики "Сколково".

"Мне кажется, что в долгосрочном периоде - больше водородного сырья (будет поставляться по "Северному потоку - 2" - прим. ТАСС). Разумеется, будет переходный период, но в долгосрочном периоде - водородного", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли "Северный поток - 2" в долгосрочной перспективе быть использован для поставок водорода.

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Почему в Германии так хотят покупать водород у России

Из-за курса ФРГ на декарбонизацию РФ начнет терять немецкий рынок сбыта углеводородов. На "Сырьевом форуме" обсуждалось, как сохранить партнерство с помощью H2-технологий.

Хотят ли немцы, чтобы Россия лишилась главного, европейского рынка сбыта для своего основного экспортного товара - углеводородов? Нет, не хотят. Но они предупреждают своих многолетних российских партнеров, что в перспективе этот рынок будет быстро меняться, и предлагают ради сохранения партнерских отношений переориентировать традиционное сотрудничество двух стран на новые энергоносители и технологии. Конкретно: вместе уходить от угля, нефти и даже сравнительно экологичного природного газа и сообща идти в сторону водорода, причем главным образом - "зеленого" H2.

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Автотор планирует выпускать электроавтомобили и машины на водородном топливе

Группа компаний "Автотор" намерена производить автомобили на электрической тяге и водородном топливе, сообщил журналистам основатель компании Владимир Щербаков.

"Мы начинаем новую работу по подготовке к производству электроавтомобилей. Создали в Калининграде инжиниринговый центр, в нем - около 100 человек. Вместе с БФУ имени Канта (балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - ИФ) начинаем его наполнять специалистами, расширять технологическую часть. В январе-феврале 2021 года создадим конструкторско-технологический центр для подготовки производства и постановки на производство электрических автомобилей", - сказал Щербаков.

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Полностью автоматическая система водородного аккумулирования электроэнергии от возобновляемых источников

Большинство подобных источников, будь то солнечные панели или ветрогенераторы вырабатывают энергию неравномерно. Например, солнечные панели днем дают избыток энергии, а ночью не работают. Поэтому мы создали систему, в которой излишки вырабатываемой электроэнергии направляются на электролиз воды. Получаемый водород хранится в металлогидридном аккумуляторе, а при малом потоке энергии от ее источника автоматически направляется в водородный топливный элемент для выработки электричества. Система сама решает, когда вырабатывать водород, а когда его тратить.

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