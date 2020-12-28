Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
28 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Алюминиевый профиль IEK® придаёт системам освещения на основе светодиодных лент законченный и эстетичный вид. Аксессуары для монтажа поставляются в комплекте с профилем, также при необходимости можно приобрести дополнительные монтажные наборы. Подробнее — на сайте iek.lighting.
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