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Алюминиевый профиль для светодиодной ленты IEK® – профессиональное решение для монтажа систем освещения

Алюминиевый профиль для светодиодной ленты IEK® – профессиональное решение для монтажа систем освещения

28 декабря 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Алюминиевый профиль IEK® придаёт системам освещения на основе светодиодных лент законченный и эстетичный вид. Аксессуары для монтажа поставляются в комплекте с профилем, также при необходимости можно приобрести дополнительные монтажные наборы. Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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