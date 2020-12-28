Алюминиевый профиль IEK® придаёт системам освещения на основе светодиодных лент законченный и эстетичный вид. Аксессуары для монтажа поставляются в комплекте с профилем, также при необходимости можно приобрести дополнительные монтажные наборы. Подробнее — на сайте iek.lighting.