По данным Евростата (Eurostat), доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в Евросоюзе в 2019 г. достигла 19,7% (для сравнения в 2014 г. она составляла 9,6%), что всего на 0,3% ниже целевого показателя, установленного на 2020 г. (20%).

Самого высокого показателя по доле ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии среди стран-членов ЕС в 2019 г. добилась Швеция, в которой доля ВИЭ составила 56,4%. Далее следуют Финляндия – 43,1%, Латвия – 41,0%, Дания – 37,2% и Австрия – 33,6%. Самые низкие доли ВИЭ были зафиксированы в Люксембурге – 7,0%, Мальте – 8,5%, Нидерландах – 8,8% и Бельгии – 9,9%. Доля ВИЭ в странах-членах ЕС в 2019 г. составила 34,1% в электропотреблении, 22,1% в суммарном потреблении энергии на отопление и охлаждение, 8,9% в транспортной сфере.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata