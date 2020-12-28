В Росатоме разработают топливо для АЭС малой мощности

В Росатоме открыто финансирование инвестиционного проекта «Разработка активной зоны для реакторной установки РИТМ-200 атомной станции малой мощности». Координацию и финансирование работ осуществляет АО «ТВЭЛ». Предприятия топливного дивизиона ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ») и Машиностроительный завод (ПАО «МСЗ») участвуют в исполнении работ по проекту качестве подрядчиков АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома) – главного конструктора реакторной установки и её активной зоны.

Проект наземной АЭС малой мощности основан на использовании судовой реакторной установки РИТМ-200, изначально разработанной для универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика». В рамках проекта создания активной зоны для наземной версии реактора специалисты АО «ВНИИНМ» разработают пусковые источники нейтронов, тепловыделяющие элементы (твэлы) и стержни выгорающего поглотителя. В свою очередь, инженеры ПАО «МСЗ» отработают технологии изготовления и контроля отдельных компонентов топлива и комплектных топливных кассет. Завершение проекта запланировано на конец 2022 года.

Предприятия топливного дивизиона Росатома более 60 лет занимаются разработкой и производством топлива для атомного ледокольного флота. Традиции создания ядерного топлива для судовых установок основаны на высочайших требованиях к надежности: если из энергетического реактора во время планового ремонта можно извлечь топливные кассеты, осмотреть их и в случае необходимости заменить на новые, то активная зона транспортной реакторной установки должна работать несколько лет без возможности перегрузки топлива.

23 декабря 2020 года Госкорпорация «Росатом» и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса. Завершение строительства первой наземной российской АСММ нового поколения планируется к 2028 году. Реализацией проекта занимается АО «Русатом Оверсиз».

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru