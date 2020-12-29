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АО "Мособлэнерго ввело в эксплуатацию 5,8 км линий электропередачи в Краснознаменске

АО Мособлэнерго ввело в эксплуатацию 5,8 км линий электропередачи в Краснознаменске

29 декабря 2020, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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В 2020 году в Подмосковье АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 304,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Из них построено – 51 км, реконструировано - 45 км, введено в рамках технологического присоединения – 49 км. Объем льготного технологического присоединения (до 15 кВт) составил 158,5 км.

Также АО «Мособлэнерго» ввело в Московской области 124,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Окончательные итоги по реализации инвестиционной программы 2020 года компания подведет в 1 квартале 2021 года.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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