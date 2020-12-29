Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.

Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Фактически мы уравняли условия программы «Приоритетные проекты» и самой востребованной флагманской программы Фонда «Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения

- отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.

Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по наиболее популярной программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд рублей

- подчеркнул Министр.





Справочно:

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Маркировка лекарств» — дать возможность фармпроизводителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, «Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/