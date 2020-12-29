⁠В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» завершился последний этап передачи функций диспетчерского управления от районов электрических сетей (РЭС) в Центр управления сетями филиала. В декабре последние из районов электрических сетей - Терновский и Грибановский передали оперативное управление распределительными сетями районов в ведение ЦУС, тем самым завершив заключительный этап плана-графика организационно-технических мероприятий расширения оперативных функций ЦУС Воронежэнерго, реализуемых в рамках концепции «Цифровой трансформации 2030».

Ранее, с момента ввода в эксплуатацию ЦУС, электрические сети 30 районов Воронежской области уже были переведены на дистанционное управление из единого центра. Опыт удаленного управления сетями посредством современного диспетчерского оборудования и средств связи во время массовых отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями, показал высокую наблюдаемость сетей, а также продемонстрировал возможности оперативного переключения потребителей на резервные линии электропередачи. Все это позволило значительно сократить время реакции на технологические нарушения в сети и время их ликвидации.

Напомним, старт работе нового Центра управления сетями (ЦУС) воронежского филиала «Россети Центр» в феврале этого года дали генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. ЦУС Воронежэнерго оснащен информационными системами учета данных и цифровыми каналами связи, позволяющими управлять электросетевым комплексом Воронежской области удаленно. Переход на одноуровневую систему оперативно-ситуационного управления значительно повышает наблюдаемость электрических сетей и сокращает до минимума время реакции на технологические нарушения, что, в конечном итоге, обеспечивает качественное электроснабжение потребителей.

«Применение в нашем Центре управления сетями комплекса современных технологий, цифровых систем сбора и обработки информации дает нам возможность в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Все это способствует сокращению количества и продолжительности технологических нарушений и ведет к повышению надежности электроснабжения потребителей региона», - отметил директор «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.