Представляем второй выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
29 декабря 2020, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Рады представить вашему вниманию второй выпуск новой рубрики «Низкоуглеродное развитие».
В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.
Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.
Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.
Материалы выпуска №2:
Группа «Интер РАО» вошла в лидеры международного климатического рейтинга CDP
Группа «Интер РАО» вошла в число лидеров международного рейтинга организации Carbon Disclosure Project (CDP) по результатам Климатического отчёта 2020 года. Компания повысила свой рейтинг по сравнению с прошлым годом сразу на три пункта и получила наивысший рейтинг категории «А-» (Leadership). Данная оценка существенно превышает международный средний показатель как по всем компаниям (Global average – рейтинг «C»), так и по сектору электроэнергетики (рейтинг «B»).
Группа «Интер РАО» уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития компании и предпринимает существенные усилия по снижению негативного воздействия своих предприятий на окружающую среду. С 2014 года в компании ежегодно реализовываются мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов на электростанциях. В результате этой работы ежегодный объём выбросов сократился на 15%.
Читать далее: ссылка.
Экология и экономика: тенденция к декарбонизации
Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики «Экология и экономика: тенденция к декарбонизации» за октябрь 2020 года, подготовленный Аналитическим центром при Правительстве РФ.
Содержание выпуска:
Документ доступен по ссылке.
Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации
Подготовлен Министерством экономического развития РФ, Москва, 2019 год.
Документ доступен по ссылке.
Обзор компании DNV GL «Transition Faster Together»
Обзор компании DNV GL, в котором рассматриваются решения, идеи, стратегии и политика для обеспечения перехода к чистой энергетике.
Обзор состоит из нескольких частей:
Отчет компании DNV GL «Sector Coupling»
Отчет компании DNV GL, в котором рассматриваются вопросы создания взаимосвязанной декарбонизированной энергетической системы, приносящей пользу промышленности, энергетическому сектору и обществу.
Отчет доступен по ссылке.
Казахстан обязуется достичь углеродной нейтральности к 2060 году – Президент Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на «Саммите по климатическим амбициям», приуроченном к пятилетней годовщине принятия Парижского соглашения по климату. Видео опубликовано сегодня на странице Facebook президента.
Читать далее: ссылка.
Узбекистан наметил производство к 2030 году 5 ГВт возобновляемой энергии
В Карманинском районе Навоийской области компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов будет построена солнечная электростанция мощностью 100 МВт и стоимостью 100 миллионов долларов.
В целях реализации проекта под учредительством компании создано иностранное предприятие NUR NAVOI SOLAR. Строительные работы начались в третьем квартале 2020 года и полностью завершатся в третьем квартале 2021 года.
Узбекистан наметил производство к 2030 году 5 ГВт возобновляемой энергии. В рамках программы Scaling Solar Международной финансовой корпорации планируется запуск мощности по производству 1 ГВт фотоэлектрической энергии.
Читать далее: ссылка.
10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики
Международная Ассоциация «Глобальная энергия» представила первый ежегодный доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет», соавторами которого стали ученые из разных стран мира.
Читать далее: ссылка.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter