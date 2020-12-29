 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Представляем второй выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Представляем второй выпуск рубрики Низкоуглеродное развитие

29 декабря 2020, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Рады представить вашему вниманию второй выпуск новой рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике.  Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

 

Материалы выпуска №2:

 

Группа «Интер РАО» вошла в лидеры международного климатического рейтинга CDP

Группа «Интер РАО» вошла в число лидеров международного рейтинга организации Carbon Disclosure Project (CDP) по результатам Климатического отчёта 2020 года. Компания повысила свой рейтинг по сравнению с прошлым годом сразу на три пункта и получила наивысший рейтинг категории «А-» (Leadership). Данная оценка существенно превышает международный средний показатель как по всем компаниям (Global average – рейтинг «C»), так и по сектору электроэнергетики (рейтинг «B»).

Группа «Интер РАО» уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития компании и предпринимает существенные усилия по снижению негативного воздействия своих предприятий на окружающую среду. С 2014 года в компании ежегодно реализовываются мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов на электростанциях. В результате этой работы ежегодный объём выбросов сократился на 15%.

Читать далее: ссылка.

 

Экология и экономика: тенденция к декарбонизации

Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики «Экология и экономика: тенденция к декарбонизации» за октябрь 2020 года, подготовленный Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Содержание выпуска:

  • Участие России в Парижском соглашении.
  • Парниковые газы: международные сравнения и динамика.
  • Динамика выбросов загрязняющих веществ в России.
  • Ключевая социально-экономическая статистика России.

Документ доступен по ссылке.

 

Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации

Подготовлен Министерством экономического развития РФ, Москва, 2019 год.

Документ доступен по ссылке.

 

Обзор компании DNV GL «Transition Faster Together»

Обзор компании DNV GL, в котором рассматриваются решения, идеи, стратегии и политика для обеспечения перехода к чистой энергетике.

Обзор состоит из нескольких частей:

  • Transition Faster Together: Setting the scene - ссылка.
  • Transition Faster Together: Renewables - ссылка.
  • Transition Faster Together: Power Grids - ссылка.
  • Transition Faster Together: Energy Use & Efficiency - ссылка.
  • Transition Faster Together: 2020 Conclusions - ссылка.

 

Отчет компании DNV GL «Sector Coupling»

Отчет компании DNV GL, в котором рассматриваются вопросы создания взаимосвязанной декарбонизированной энергетической системы, приносящей пользу промышленности, энергетическому сектору и обществу.

Отчет доступен по ссылке.

 

Казахстан обязуется достичь углеродной нейтральности к 2060 году – Президент Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на «Саммите по климатическим амбициям», приуроченном к пятилетней годовщине принятия Парижского соглашения по климату. Видео опубликовано сегодня на странице Facebook президента.

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Узбекистан наметил производство к 2030 году 5 ГВт возобновляемой энергии

В Карманинском районе Навоийской области компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов будет построена солнечная электростанция мощностью 100 МВт и стоимостью 100 миллионов долларов.

В целях реализации проекта под учредительством компании создано иностранное предприятие NUR NAVOI SOLAR. Строительные работы начались в третьем квартале 2020 года и полностью завершатся в третьем квартале 2021 года.

Узбекистан наметил производство к 2030 году 5 ГВт возобновляемой энергии. В рамках программы Scaling Solar Международной финансовой корпорации планируется запуск мощности по производству 1 ГВт фотоэлектрической энергии.

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10 прорывных идей в энергетике как ответ на самые важные вопросы общества и экономики

Международная Ассоциация «Глобальная энергия» представила первый ежегодный доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет», соавторами которого стали ученые из разных стран мира.

Читать далее: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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