"Россети Кубань" построила новую ЛЭП в пригороде Новороссийска

Специалисты компании «Россети Кубань» завершили строительство линии электропередачи классом напряжения 6 кВ в пригороде Новороссийска. Новая ЛЭП протяженностью более 12 км призвана обеспечить качественное и надежное энергоснабжение существующих и будущих жителей станицы Натухаевская, где фиксируется ежегодный рост энергопотребления в связи быстрым приростом населения и активной жилой застройкой.

С 2015 по 2020 гг. население ст. Натухаевская в пригороде Новороссийска выросло более чем на 70%. Сегодня здесь проживают свыше 13 тысяч человек. Прежние линии электропередачи уже не справлялись с возросшей нагрузкой. Учитывая стремительный рост населения в станице и необходимость ввода новых энергетических мощностей для жителей Натухаевской, компания «Россети Кубань» в кратчайшие сроки выполнила строительство новой воздушной линии электропередачи.

Прирост населения Натухаевской связан с переездом жителей из северных районов России на юг для постоянного проживания. Также среди новых жителей станицы – участники программы обеспечения многодетных семей земельными участками для застройки объектами ИЖС.

​В течение недели специалисты «Россети Кубань» проложили 36 км самонесущего изолированного провода (СИП) с увеличенной пропускной способностью, установили 224 опоры. Современный провод СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и ветровых нагрузках, что особенно важно для природно-климатических условий новороссийского энергорайона.

Также энергетики произвели расчистку более двух гектаров трасс в охранных зонах ЛЭП для минимизации риска возникновение технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода.

Всего в строительстве новой линии было задействовано 80 человек и 43 единицы техники в составе 12 бригад.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.