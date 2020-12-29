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"Россети Юг" подключили системы освещения реконструированного участка федеральной автотрассы М-4 "Дон"

Россети Юг подключили системы освещения реконструированного участка федеральной автотрассы М-4 Дон

29 декабря 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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«Россети Юг» в кратчайший срок обеспечила электроснабжение системы освещения реконструированного участка федеральной автотрассы М-4 «Дон». Аксайский обход, в который входит этот участок, отведет транзитный поток от Ростова-на-Дону и Аксая.

Работы по реконструкции трассы были завершены на 10 месяцев раньше запланированного срока. 12,5 км обновленной автодороги стали магистралью — с шестью полосами движения и двумя новыми мостами. В результате пропускная способность трассы М-4 «Дон» в районе станицы Грушевской увеличилась в разы. Строительство обхода города Аксая в Ростовской области - часть федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», национального проекта «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры».

Для технологического присоединения 7 подстанций освещения трассы специалисты «Россети Юг» предоставили 286 кВт мощности. Учитывая досрочную сдачу объекта, работы по технологическому присоединению были выполнены энергетиками в кратчайшие сроки.

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Источник: Россети Юг

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