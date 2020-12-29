«Россети Юг» в кратчайший срок обеспечила электроснабжение системы освещения реконструированного участка федеральной автотрассы М-4 «Дон». Аксайский обход, в который входит этот участок, отведет транзитный поток от Ростова-на-Дону и Аксая.

Работы по реконструкции трассы были завершены на 10 месяцев раньше запланированного срока. 12,5 км обновленной автодороги стали магистралью — с шестью полосами движения и двумя новыми мостами. В результате пропускная способность трассы М-4 «Дон» в районе станицы Грушевской увеличилась в разы. Строительство обхода города Аксая в Ростовской области - часть федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста», национального проекта «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры».

Для технологического присоединения 7 подстанций освещения трассы специалисты «Россети Юг» предоставили 286 кВт мощности. Учитывая досрочную сдачу объекта, работы по технологическому присоединению были выполнены энергетиками в кратчайшие сроки.