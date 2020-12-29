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"Укртелеком" открывает сеть зарядных станций для электромобилей

Укртелеком открывает сеть зарядных станций для электромобилей

29 декабря 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 
Источник: mediasat.info

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«Укртелеком» приступил к установке сети зарядных станций в Киеве и пригороде. Станции UTrecharge будут введены в эксплуатацию с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, станции UTrecharge оснащены разъемами двух типов — TYPE 2 и TYPE F/SCHUKO (евророзетка) — мощностью 22 кВт и 3,5 кВт соответственно. С помощью такой станции можно будет заряжать не только электромобили, но и велосипеды, самокаты, гироскутеры при наличии собственного кабеля.

Использовать зарядные станции от «Укртелекома» можно, если установить приложение UTrecharge на любое устройство с iOS или Android. Стоимость зарядки составит 9.90 грн за 2 кВт/час.

«Внедрение услуги UTrecharge является частью деятельности «Укртелекома» по эффективному использованию ресурсов компании, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации телекоминфраструктуры. Современное телеком-оборудование гораздо компактнее и не требует большого объема электроэнергии, следовательно, ее избыток на модернизированных объектах теперь смогут использовать владельцы электротранспорта. Несмотря на рост рынка электромобилей в Украине и, соответственно, спроса на электрические зарядные станции общего пользования, «Укртелеком» считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, не вредящих окружающей среде», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что уже было установлено 11 зарядных станций. Всего в рамках проекта планируют установить 50 таких станций в Киеве, Ирпене, Ворзеле, Буче, Вышгороде и Борисполе.

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Источник: mediasat.info

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