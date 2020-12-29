«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по установке новых опор на двух линиях электропередачи 220 кВ «ИрГРЭС – Рысаево» и «ИрГРЭС – Новотроицкая 2», обеспечивающих выдачу мощности и передачу электроэнергии от Ириклинской ГРЭС – крупнейшего объекта генерации южного Урала.



На линиях протяженностью более 208 км заменили 37 опор. На ЛЭП установлены новые двухстоечные железобетонные конструкции. Новые опоры обладают высокими показателями механической прочности, они более устойчивы к климатическим нагрузкам. Срок их службы – 50 лет.



Использование секционных опор значительно упрощает процесс транспортировки конструкций к месту установки: не требуется специальная длинномерная техника и разрешение на провоз крупногабаритного груза по автомагистралям. Это значительно сокращает время и стоимость ремонтных работ.



Опоры линий электропередачи подвергаются температурным и климатическими воздействиям, которые могут привести к разрушению металлических конструкций и снижению их несущих способностей. Благодаря проведенным работам повысился уровень технического состояния линий и надежность работы объектов.



Линии электропередачи 220 кВ «ИрГРЭС – Рысаево» и «ИргРЭС – Новотроицкая 2» участвуют в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС и обеспечивают электроснабжение таких крупных городов Оренбуржья как Орск, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк с общим населением более 400 тыс. человек.