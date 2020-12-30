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Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице в новогодние праздники

Белгородэнерго напоминает о правилах электробезопасности дома и на улице в новогодние праздники

30 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: , РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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Время чтения ≈ 2 мин
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⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

Новогодние каникулы — прекрасная возможность побыть с семьей. «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые сделают праздники мирными и безопасными.

  1. Елочные гирлянды

  • Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая или пожара, необходимо проверить изоляцию проводов – со временем она утрачивает первоначальные свойства.
  • Сделайте выбор в пользу светодиодной иллюминации. Она не только пожаробезопасна, но и экономична.
  • Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
  • Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, также не рекомендуется натягивать и сгибать провода, прятать их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
  • Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.

  1. Электробезопасность на улице

  • Не подходите к оборванным проводам на расстояние ближе 8-10 м! Будьте осторожны!
  • Не позволяйте детям играть рядом с трансформаторными подстанциями и ЛЭП, взбираться на кровлю гаражей, имеющих электропроводку.
  • Не запускайте под ЛЭП фейерверки! Если провод оборвется, можно получить серьезную электротравму.

  1. Электробезопасность детям

  • Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию.
  • Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
  • Не оставляйте малыша возле новогодней елки без присмотра.
  • Расскажите про селфи – в погоде за эффектным фото нельзя забывать об опасности электричества.

Соблюдайте элементарные правила электробезопасности, чтобы праздник не принес беду.

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Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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