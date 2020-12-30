Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
30 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: , РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
,Россети Центр, Белгородэнерго
Новогодние каникулы — прекрасная возможность побыть с семьей. «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые сделают праздники мирными и безопасными.
Елочные гирлянды
Электробезопасность на улице
Электробезопасность детям
Соблюдайте элементарные правила электробезопасности, чтобы праздник не принес беду.
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