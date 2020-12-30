К работе в должности директора производственного отделения «Кунгурские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» приступил Алексей Патракеев.

Алексей Васильевич Патракеев родился в 1973 году в поселке Ергач Кунгурского района. Имеет высшее техническое образование.

Трудовой стаж Алексея Патракеева в «Пермэнерго» составляет более 24 лет. Работал мастером, старшим мастером. С 2014 года по 2016 год возглавлял Ергачинский район электрических сетей Кунгурских электросетей. С 2016 года по настоящее время трудился главным инженером ПО «Кунгурские электрические сети».

На должности руководителя Кунгурских электрических сетей Алексей Патракеев сменил Александра Трикоза, который ушел на заслуженный отдых. Заслуженный энергетик РФ Александр Анатольевич Трикоз возглавлял Кунгурские электрические сети более 32 лет.

Кунгурские электрические сети обслуживают электросетевой комплекс на территории г. Кунгур, Кунгурского, Березовского, Кишертского, Ординского, Уинского и Суксунского районов Пермского края общей площадью 12,5 тыс. квадратных километров. Здесь проживает более 135 тысяч человек.

Предприятие эксплуатирует 34 подстанции напряжением 35 кВ и выше, более 2,2 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов почти 7 тысяч километров воздушных и кабельных ЛЭП.