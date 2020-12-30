Павел Ливинский посетил интерактивную выставочную экспозицию «Развитие электрических сетей Московского региона»

Интерактивная выставочная экспозиция «Развитие электрических сетей Московского региона» открыта в честь 100-летия принятия плана ГОЭЛРО. Пространство разделено на 8 зон, где собраны исторические записи, архивные документы, фотографии, а также 120 артефактов, начиная с 1880 года.

При создании музея применены современные технологии, разработан уникальный дизайн зон, переключателей, системы представления контента о зарождении и становлении электротехники и электроэнергетики, ключевых датах и событиях, энергетических стройках, развитии инженерной мысли ученых и т.д.

«В экспозиции удалось решить извечную проблему - провести посетителя по страницам истории легко и с наибольшим вовлечением. Благодаря цифровым интерактивным форматам путь от дореволюционного этапа развития энергетики столицы до наших дней с интересом пройдет даже непрофессионал. Кроме того, здесь мы демонстрируем ключевые направления цифровой трансформации и перспективы развития отрасли, что не может не вызвать любопытство у москвичей», - отметил Павел Ливинский.

Музей располагается в офисе компании «Россети Московский регион» в Москве на улице Вавилова, 7б. На первом этапе, с 11 января 2021 года, он будет работать по предварительной записи для групповых экскурсий. Электронный адрес для заявок: museum@rossetimr.ru