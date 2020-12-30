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Глава "Россетей" Павел Ливинский дал старт работе нового музейного пространства в Москве, посвящённого электроэнергетике

Глава Россетей Павел Ливинский дал старт работе нового музейного пространства в Москве, посвящённого электроэнергетике

30 декабря 2020, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: t.me/s/rosseti_official

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Павел Ливинский посетил интерактивную выставочную экспозицию «Развитие электрических сетей Московского региона»

Павел Ливинский посетил интерактивную выставочную экспозицию «Развитие электрических сетей Московского региона»

Интерактивная выставочная экспозиция «Развитие электрических сетей Московского региона» открыта в честь 100-летия принятия плана ГОЭЛРО. Пространство разделено на 8 зон, где собраны исторические записи, архивные документы, фотографии, а также 120 артефактов, начиная с 1880 года.

При создании музея применены современные технологии, разработан уникальный дизайн зон, переключателей, системы представления контента о зарождении и становлении электротехники и электроэнергетики, ключевых датах и событиях, энергетических стройках, развитии инженерной мысли ученых и т.д.

«В экспозиции удалось решить извечную проблему - провести посетителя по страницам истории легко и с наибольшим вовлечением. Благодаря цифровым интерактивным форматам путь от дореволюционного этапа развития энергетики столицы до наших дней с интересом пройдет даже непрофессионал. Кроме того, здесь мы демонстрируем ключевые направления цифровой трансформации и перспективы развития отрасли, что не может не вызвать любопытство у москвичей», - отметил Павел Ливинский.

Музей располагается в офисе компании «Россети Московский регион» в Москве на улице Вавилова, 7б. На первом этапе, с 11 января 2021 года, он будет работать по предварительной записи для групповых экскурсий. Электронный адрес для заявок: museum@rossetimr.ru

 

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Источник: t.me/s/rosseti_official

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