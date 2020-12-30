 
Инвестиции (проекты)

На Северном обходе Пскова построят мост

Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство второго пускового комплекса автодороги «Северный обход Пскова». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Участок первой очереди Северного обхода Пскова, длиной свыше 10 км, был введен в эксплуатацию в 2007 году. Торжественная церемония закладки камня на втором пусковом комплексе состоялась 13 сентября 2016 года на 5-м километре федеральной автодороги А-212 «Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой (на Ригу)». Проектная длина второй очереди Северного обхода – 8740 м. Объездной маршрут, включающий мост через реку Великая длиной около 403,7 м, соединит федеральную трассу А-212 с автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Основная задача проекта – перенаправить грузопотоки за пределы областного центра и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены корректировки, которые после проведения предыдущей экспертизы были внесены в конструктивные решения проектируемого мостового перехода через реку Великая. В частности, изменены поперечные сечения и узлы пролетного строения и мостового полотна, сечения элементов балки жесткости. Также принят другой тип опорных частей. Согласно новым решениям пролетное строение будет установлено на шарово-сегментные опорные части, которые обеспечивают необходимые углы поворота и линейные перемещения для подвижных опорных конструкций и только углы поворота - для неподвижных опорных частей.

Кроме того, скорректированы высота и тип барьерного ограждения, одностороннее ограждение установят на боковых сторонах моста, двустороннее - на разделительной полосе. Также был изменен и тип перильного ограждения моста с тем, чтобы его решения гармонировали с архитектурным обликом Пскова.

В результате актуализации инженерно-геологических изысканий, выполненных на стадии разработки рабочей документации и на основании проведенных динамических испытаний, была скорректирована длина свай - на двух опорах они стали короче. Эксперты также рассмотрели и иные корректировки архитектурных и конструктивных элементов моста.

Фото: pskov.bezformata.com

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей 30.12.2020
На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей
Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей 30.12.2020
Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей
На М-5 30.12.2020
На М-5 "Урал" проведут капитальный ремонт моста через реку Синара
Власти Тульской области подписали соглашения с 13 инвесторами на сумму более 33 млрд руб. 30.12.2020
Власти Тульской области подписали соглашения с 13 инвесторами на сумму более 33 млрд руб.

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Live!
+