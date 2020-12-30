Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении поддержки генерирующих объектов, работающих на основе использования торфа. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Он исключает из закона "Об электроэнергетике" указания на возможность применения к генерирующим объектам на розничных рынках электроэнергии и мощности, функционирующим на основе использования торфа, мер поддержки, аналогичных мерам для энергогенерирующих объектов на базе возобновляемых источников энергии.