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30 декабря 2020, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электроэнергетика
Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении поддержки генерирующих объектов, работающих на основе использования торфа. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Он исключает из закона "Об электроэнергетике" указания на возможность применения к генерирующим объектам на розничных рынках электроэнергии и мощности, функционирующим на основе использования торфа, мер поддержки, аналогичных мерам для энергогенерирующих объектов на базе возобновляемых источников энергии.
"Торф как вид энергоносителя представляет из себя разновидность органического ископаемого топлива и не относится к возобновляемым источникам энергии. Производители электроэнергии, вырабатываемой на основе использования торфа, могут эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии, в том числе за счет внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электрическую энергию", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке. Таким образом, целесообразности в дополнительных мерах поддержки использования торфа в качестве топлива сейчас не усматривается.
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