По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) в декабре в Белгородской, Липецкой и Калужской энергосистемах превышен исторический максимум потребления мощности.

25 декабря 2020 года в энергосистеме Белгородской области зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности, который составил 2260 МВт. Новое значение, достигнутое в 17-00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -6,3°С, на 16 МВт превысило показатель предыдущего максимума, зафиксированного 26 января 2018 года. Основная причина превышения – увеличение потребления за счет введенного в 2018 году тепличного комплекса «Гринхаус» с максимальной присоединенной мощностью 44 МВт.

В энергосистеме Липецкой области побит рекорд ещё советского периода. Достигнутый 14 декабря в 9-00 по московскому времени исторический максимум потребления мощности составил 2086 МВт. Предыдущее значение было пройдено в 1990 году и составило 2010 МВт. Основная причина превышения максимума потребления мощности на 76 МВт в декабре 2020 года – увеличение потребляемой мощности на величину около 340 МВт за счет ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов компаний «Овощи Черноземья», «Тепличный комбинат ЛипецкАгро», «Тепличный комбинат Елецкие овощи» и развития особой экономической зоны ОЭЗ ППТ «Липецк».

В энергосистеме Калужской области зафиксировано подряд несколько новых исторических максимумов потребления мощности. Наибольшее значение – 1222 МВт – достигнуто 11 декабря в 13-00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -7,2°С. Новое значение на 62 МВт превысило показатель максимума предыдущих лет, зафиксированного 20 декабря 2018 года с величиной 1160 МВт при температуре наружного воздуха -13,5°С. Основная причина превышения – увеличение потребления тепличного комплекса компании «Агро-Инвест» более чем на 30 МВт.

В условиях высокого уровня потребления мощности Объединенная энергосистема (ОЭС) Центра функционируют стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность.

При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020/2021 года специалистами Системного оператора проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам Системного оператора заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения максимума нагрузки.