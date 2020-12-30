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"Россети ФСК ЕЭС" отремонтировала фундаменты опор на 124 ЛЭП магистральных электросетей Урала

Россети ФСК ЕЭС отремонтировала фундаменты опор на 124 ЛЭП магистральных электросетей Урала

30 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы были проведены на территории Западной Сибири, Урала и восточных регионов Приволжья. Всего отремонтировано более двух тысяч фундаментов опор линий 220-500 кВ. Это повысило надежность электроснабжения девяти субъектов России, где проживает более 18,5 млн человек.

Большая часть работ (1218 фундаментов) выполнена в Ханты-Мансийском автономном округе. Это климатически сложный регион, где преобладает болотистая местность, с ежегодным воздействием талых вод. Работы выполнены на 49 линиях электропередачи, в том числе участвующих в схемах выдачи мощности двух Сургутских и одной Няганской ГРЭС.

Ремонт фундаментов опор – важный этап в подготовке электросетевого комплекса к зиме. Он проводится без отключения линий электропередачи. В ходе работ производится дополнительное армирование существующих фундаментов опоры и заливка бетонно-песчаной смесью. Это предотвращает дальнейшее разрушение фундаментов, что в свою очередь приводит к повышению устойчивости опор при ветровых нагрузках и минимизации рисков технологических нарушений.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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