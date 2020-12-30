Работы были проведены на территории Западной Сибири, Урала и восточных регионов Приволжья. Всего отремонтировано более двух тысяч фундаментов опор линий 220-500 кВ. Это повысило надежность электроснабжения девяти субъектов России, где проживает более 18,5 млн человек.

Большая часть работ (1218 фундаментов) выполнена в Ханты-Мансийском автономном округе. Это климатически сложный регион, где преобладает болотистая местность, с ежегодным воздействием талых вод. Работы выполнены на 49 линиях электропередачи, в том числе участвующих в схемах выдачи мощности двух Сургутских и одной Няганской ГРЭС.

Ремонт фундаментов опор – важный этап в подготовке электросетевого комплекса к зиме. Он проводится без отключения линий электропередачи. В ходе работ производится дополнительное армирование существующих фундаментов опоры и заливка бетонно-песчаной смесью. Это предотвращает дальнейшее разрушение фундаментов, что в свою очередь приводит к повышению устойчивости опор при ветровых нагрузках и минимизации рисков технологических нарушений.