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Смоленская АЭС: энергоблок №3 будет выведен в плановый ремонт

Смоленская АЭС: энергоблок №3 будет выведен в плановый ремонт

30 декабря 2020, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СМОЛЕНСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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Смоленская АЭС , Росэнергоатом

1 января 2021 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС будет отключен от сети для проведения капитального ремонта сроком на 60 суток.

Основной объём работ будет проводиться на оборудовании реакторного и турбинного цехов. Одной из самых длительных операций станет замена генератора №5 третьего энергоблока.

С помощью инструментов производственной системы Росатома (ПСР) предусмотрено оптимизировать срок выполнения работ на 2 суток с сохранением высокого уровня безопасности и качества.

В 2021 году также запланировано проведение текущих ремонтов на энергоблоках №1 и №2.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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