Смоленская АЭС: энергоблок №3 будет выведен в плановый ремонт

1 января 2021 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС будет отключен от сети для проведения капитального ремонта сроком на 60 суток.

Основной объём работ будет проводиться на оборудовании реакторного и турбинного цехов. Одной из самых длительных операций станет замена генератора №5 третьего энергоблока.

С помощью инструментов производственной системы Росатома (ПСР) предусмотрено оптимизировать срок выполнения работ на 2 суток с сохранением высокого уровня безопасности и качества.

В 2021 году также запланировано проведение текущих ремонтов на энергоблоках №1 и №2.