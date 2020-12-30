Смоленская АЭС: энергоблок №3 будет выведен в плановый ремонт

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30 декабря 2020, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: СМОЛЕНСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
1 января 2021 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №3 Смоленской АЭС будет отключен от сети для проведения капитального ремонта сроком на 60 суток.
Основной объём работ будет проводиться на оборудовании реакторного и турбинного цехов. Одной из самых длительных операций станет замена генератора №5 третьего энергоблока.
С помощью инструментов производственной системы Росатома (ПСР) предусмотрено оптимизировать срок выполнения работ на 2 суток с сохранением высокого уровня безопасности и качества.
В 2021 году также запланировано проведение текущих ремонтов на энергоблоках №1 и №2.
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