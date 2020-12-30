Филиал «Россети Кубань» Сочинские электрические сети победил в конкурсе новогоднего оформления «Сочи сияет» в номинации «Лучшее новогоднее оформление организации и жилищно-коммунального хозяйства». На церемонии подведения итогов награду энергетикам вручил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

В преддверии Нового года праздничное оформление появилось как на фасаде здания Сочинских электросетей, так и на прилегающей территории предприятия. При формировании проекта иллюминации энергетики придерживались новой городской концепции «Сочи сияет», а для гирлянд использовали корпоративный синий цвет.

В ежегодном конкурсе оформления городских объектов филиал несколько лет подряд занимает первые места и каждый год совершенствует элементы оформления, добавляя новые детали и композиции. Накануне 2021 года энергетики установили инсталляцию опоры линии электропередачи, смонтировали на фасаде подсветку в форме снежинок и, по традиции, нарядили новогоднюю ель.

- Коллектив Сочинских электросетей уделяет большое внимание новогоднему оформлению. Приятно видеть, как нашу творческую работу высоко ценят жители и гости города Сочи, которые фотографируются радом с новогодней елью и на фоне здания. Победа в городском конкурсе для филиала является большой честью и признанием, - прокомментировала помощник директора по связям с общественностью Сочинских электрических сетей Ирина Сальникова.

Всего для новогоднего оформления энергетикам потребовалось около 300 метров гирлянд, более 50 световых элементов и порядка 200 новогодних игрушек.