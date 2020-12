Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению C2 «Функционирование и управление энергосистем» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК C2 РНК СИГРЭ «Функционирование и управление энергосистем» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

В разделе «Электронная библиотека» для ознакомления размещена презентация прошедшего вебинара по результатам работы совместной рабочей группы С2/С4.41 «Влияние большой доли генерации, подключенной к электрической сети посредством преобразователей, на инерцию энергосистем» (Impact of High Penetration of inverter-based Generation on System Inertia of Networks).

Презентация доступна по ссылке.

Также по ссылке размещена запись вебинара.