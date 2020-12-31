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Более 1,4 трлн рублей "Россети" инвестируют в модернизацию и развитие электросетевого комплекса за 5 лет

Более 1,4 трлн рублей Россети инвестируют в модернизацию и развитие электросетевого комплекса за 5 лет

31 декабря 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: t.me/rosseti_official

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Минэнерго России утвердило корректировки инвестиционных программ компаний Группы «Россети» на период 2020-2024 гг.

Основные параметры на весь срок:

  • 1,42 трлн рублей - финансирование мероприятий ИП.
  • 58 601 МВА - ввод трансформаторной мощности.
  • 92 746 км - ввод линий электропередачи.


План на 2021 год:

  • 300,2 млрд рублей - финансирование мероприятий ИП.
  • 10 376 МВА - ввод трансформаторной мощности.
  • 20 707 км - ввод ЛЭП.


Около половины финансирования приходится на реализацию мероприятий в ЕНЭС. За пять лет (2020-2024 гг.) инвестиции в модернизацию и развитие магистрального комплекса составят 657,9 млрд руб., планируется ввести 37 533 МВА мощности и 9 179 км ЛЭП (В 2021 г. - 129,2 млрд рублей, 4 492 МВА, 1 100 км ЛЭП).

Приоритетами инвестиционной программы «Россетей» являются:

  • Обеспечение надежной работы магистрального и распределительного сетевых комплексов.
  • Развитие сети для социально-экономического развития страны и в соотвествии с потребностями клиентов.
  • Реализация концепции «Цифровая трансформация-2030».


Основные проекты на «пятилетку»:

  • Внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, трубопровода Сила Сибири.
  • Модернизация и развитие региональных сетевых комплексов.
  • Подключение перерабатывающих и добывающих предприятий (Ковыткинское и Малмыжское месторождения, Амурский ГХК, Эльгауголь, Озерный ГОК и др.)
  • Усиление межрегиональных и межсистемных связей, включая развитие Кольско-Карельского и транзита в Республику Коми, Приморской энергосистемы.
  • Выдача мощности генерации, в том числе ВИЭ.


Группа «Россети» представлена в 80 регионах России. В ее состав входят 14 распределительных и одна магистральная сетевая компания.

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Источник: t.me/rosseti_official

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