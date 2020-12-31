Минэнерго России утвердило корректировки инвестиционных программ компаний Группы «Россети» на период 2020-2024 гг.

Основные параметры на весь срок:

1,42 трлн рублей - финансирование мероприятий ИП.

- финансирование мероприятий ИП. 58 601 МВА - ввод трансформаторной мощности.

- ввод трансформаторной мощности. 92 746 км - ввод линий электропередачи.



План на 2021 год:

300,2 млрд рублей - финансирование мероприятий ИП.

- финансирование мероприятий ИП. 10 376 МВА - ввод трансформаторной мощности.

- ввод трансформаторной мощности. 20 707 км - ввод ЛЭП.



Около половины финансирования приходится на реализацию мероприятий в ЕНЭС. За пять лет (2020-2024 гг.) инвестиции в модернизацию и развитие магистрального комплекса составят 657,9 млрд руб., планируется ввести 37 533 МВА мощности и 9 179 км ЛЭП (В 2021 г. - 129,2 млрд рублей, 4 492 МВА, 1 100 км ЛЭП).



Приоритетами инвестиционной программы «Россетей» являются:

Обеспечение надежной работы магистрального и распределительного сетевых комплексов.

магистрального и распределительного сетевых комплексов. Развитие сети для социально-экономического развития страны и в соотвествии с потребностями клиентов.

и в соотвествии с потребностями клиентов. Реализация концепции «Цифровая трансформация-2030».



Основные проекты на «пятилетку»:

Внешнее электроснабжение БАМ и Транссиба, трубопровода Сила Сибири.

Модернизация и развитие региональных сетевых комплексов.

Подключение перерабатывающих и добывающих предприятий (Ковыткинское и Малмыжское месторождения, Амурский ГХК, Эльгауголь, Озерный ГОК и др.)

Усиление межрегиональных и межсистемных связей, включая развитие Кольско-Карельского и транзита в Республику Коми, Приморской энергосистемы.

Выдача мощности генерации, в том числе ВИЭ.



Группа «Россети» представлена в 80 регионах России. В ее состав входят 14 распределительных и одна магистральная сетевая компания.