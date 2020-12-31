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31 декабря 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго России утвердило корректировки инвестиционных программ компаний Группы «Россети» на период 2020-2024 гг.
Основные параметры на весь срок:
План на 2021 год:
Около половины финансирования приходится на реализацию мероприятий в ЕНЭС. За пять лет (2020-2024 гг.) инвестиции в модернизацию и развитие магистрального комплекса составят 657,9 млрд руб., планируется ввести 37 533 МВА мощности и 9 179 км ЛЭП (В 2021 г. - 129,2 млрд рублей, 4 492 МВА, 1 100 км ЛЭП).
Приоритетами инвестиционной программы «Россетей» являются:
Основные проекты на «пятилетку»:
Группа «Россети» представлена в 80 регионах России. В ее состав входят 14 распределительных и одна магистральная сетевая компания.
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