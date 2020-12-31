ДКС поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год для всех был непростым. Но вместе мы преодолели все трудности. Мы смогли сохранить привычный темп работы в самые сложные времена – и благодарны вам за это. Ведь с вашей поддержкой мы способны на любые подвиги.

Спасибо, что были с нами в этом году!

С искренней благодарностью за совместную работу и наилучшими пожеланиями в Новом году,

коллектив компании ДКС