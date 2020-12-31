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ДКС поздравляет с наступающим Новым годом!

ДКС поздравляет с наступающим Новым годом!

31 декабря 2020, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Время чтения ≈ 1 мин
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Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Уходящий год для всех был непростым. Но вместе мы преодолели все трудности. Мы смогли сохранить привычный темп работы в самые сложные времена – и благодарны вам за это. Ведь с вашей поддержкой мы способны на любые подвиги. 

Спасибо, что были с нами в этом году!

С искренней благодарностью за совместную работу и наилучшими пожеланиями в Новом году,
коллектив компании ДКС

p.s. Не забудьте скачать оригинальные обои для рабочего стола на тему нашего нового календаря на 2021 год. 

Просто выберите нужное разрешение:
https://www.dkc.ru/upload/dkc/letters/Calend_DKC/1920x1080.rar
https://www.dkc.ru/upload/dkc/letters/Calend_DKC/1600_1200.rar
https://www.dkc.ru/upload/dkc/letters/Calend_DKC/1280_1024.rar 

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Источник: ДКС

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