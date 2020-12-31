 
Модернизация

Энергетики будут работать в режиме повышенной готовности во время праздничных дней

Энергетики будут работать в режиме повышенной готовности во время праздничных дней

31 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Предприятия энергетики переведены на работу в режиме повышенной готовности в течение нерабочих праздничных дней.

Обеспечена готовность спецтехники и аварийный запас материалов и оборудования. В случае нарушений будут задействованы аварийные бригады. Они оснащены всеми необходимыми ресурсами, в состав бригад входит более 65 000 специалистов и более 23 000 единиц специальной техники.

Совместно с региональными штабами в рамках федерального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения проведён мониторинг достаточности количества и проверена работоспособность имеющихся резервных источников снабжения электроэнергией: на сегодняшний день более 5 тысяч резервных источников энергоснабжения находится в режиме готовности.

Обеспечен, где это возможно, непрерывный удаленный мониторинг текущего состояния критически важного оборудования.

Информацию о нарушении энергоснабжения можно сообщить по телефонам «горячих линий», действующих в регионах РФ.

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Источник: Министерство энергетики России

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