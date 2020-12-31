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Кабмин постановил создать особую экономическую зону "Авангард" в Омске

Кабмин постановил создать особую экономическую зону Авангард в Омске

31 декабря 2020, 11:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ОЭЗ АВАНГАРД
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Омске особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Авангард". Документ опубликован в среду на портале правовой информации.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Авангард" на территории муниципального образования городской округ Омск Омской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - указано в постановлении.

Минэкономразвития РФ сообщало, что межведомственная рабочая группа при правительстве поддержала создание двух особых экономических зон в Омской области и Красноярском крае. На первом этапе создания ОЭЗ в Омске заявлены четыре якорных инвестора с инвестициями свыше 23 млрд рублей. В рамках ОЭЗ планируется реализация проектов в сфере нефтехимии и создание более 700 новых рабочих мест.

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Источник: ТАСС

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