Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Омске особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Авангард". Документ опубликован в среду на портале правовой информации.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Авангард" на территории муниципального образования городской округ Омск Омской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - указано в постановлении.

Минэкономразвития РФ сообщало, что межведомственная рабочая группа при правительстве поддержала создание двух особых экономических зон в Омской области и Красноярском крае. На первом этапе создания ОЭЗ в Омске заявлены четыре якорных инвестора с инвестициями свыше 23 млрд рублей. В рамках ОЭЗ планируется реализация проектов в сфере нефтехимии и создание более 700 новых рабочих мест.