Правительством Российской Федерации утверждено распоряжение о продлении с 3-х до 5-ти лет периода компенсации затрат субъектам Российской Федерации, понесенных на создание и развитие индустриальных парков и промышленных технопарков. Механизм компенсации предусмотрен постановлением № 1119 и напрямую зависит от размера налоговых и таможенных поступлений в федеральный бюджет от деятельности предприятий-резидентов данных объектов промышленной инфраструктуры.

Утвержденное Правительством распоряжение позволит Минпромторгу до конца 2023 года предоставить дополнительную компенсацию бюджетам Калужской, Самарской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской областей, а также Республике Татарстан в объеме 24,8 млрд рублей. Предоставленная компенсация позволит регионам дополнительно инвестировать средства как в развитие действующих, так и в создание новых индустриальных парков, промышленных технопарков

- сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Стоит отметить, что Минпромторг России поддерживает создание региональной промышленной инфраструктуры (индустриальных парков и промышленных технопарков) в рамках постановления № 1119 с 2014 года. Дополнительная компенсация регионам в размере 24,8 млрд рублей стала возможной благодаря изменениям в постановление № 1119, вступившими в силу 1 июля 2020 года, в соответствии с которыми:

- с 3-х до 5-ти лет увеличен период компенсации затрат субъектов Российской Федерации, понесенных на создание и развитие проектов индустриальных парков и промышленных технопарков;

- с 50 до 100 процентов увеличен размер налога на добавленную стоимость, уплаченного предприятиями-резидентами парков, учитываемый при расчете размера компенсации;

- предусмотрена возможность субъектам Российской Федерации – участникам постановления № 1119 продлить на два года период компенсации для ранее отобранных проектов без выставления дополнительных обязательств по достижению новых показателей эффективности.