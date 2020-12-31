РНК СИГРЭ подвел итоги уходящего года

24 декабря в онлайн-формате состоялась ежегодная итоговая встреча с руководителями организаций — ведущих научно-технических партнеров Группы компаний «Россети» и Ассоциации «РНК СИГРЭ». Участники подвели итоги уходящего года и обсудили планы и задачи Ассоциации на следующий год.

Всего было представлено четыре доклада международного и национального уровня и два тематических выступления — «Опыт GO15: меры системных операторов по обеспечению надежной работы энергосистем в сложных эпидемиологических условиях» и «Промежуточные итоги деятельности РГ НИК А1, созданной во исполнение Решения Международной научно-практической конференции «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию», прошедшей 19–20 ноября 2019 года».

Совещание открыл председатель РНК СИГРЭ Андрей Муров. Он поздравил коллег с прошедшим профессиональным праздником, и отметил, что уходящий год был отмечен не только новыми профессиональными вызовами, но и трагическими утратами — в ноябре ушел из жизни ученый мирового уровня, крупнейший научный деятель, бывший Президент Российской Академии наук Владимир Евгеньевич Фортов. Переходя к основной повестке совещания, он подчеркнул, что несмотря на все сложности, вызванные пандемией COVID-19, российские энергетики доказали свою полную готовность к работе в новых эпидемиологических условиях.

«Не последнюю роль в этом сыграло активное международное сотрудничество, позволившее не только распознать основные тренды, но и заложить технологическую основу для дальнейшего устойчивого развития отрасли», — сказал Андрей Муров.

Он также рассказал о результатах развития системы управления знаниями, в рамках которой формируются тексты научных работ. В настоящее время, отметил он, материалы по шестнадцати направлениям исследований доступны широкой аудитории, как и издаваемое в электронном виде главное издание СИГРЭ, которое можно оформить по подписке. В настоящее время при поддержке российского комитета СИГРЭ готовятся к публикации несколько научных и научно-популярных изданий, последние из которых посвящены предстоящим юбилейным датам отрасли.

Специальный представитель РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко добавил, что российские энергетики всегда были первопроходцами в международных отношениях. Очередной виток этих отношений Сергей Шматко связал со стоящими сегодня перед электроэнергетикой новыми задачами — цифровизацией, формированием новых экспортных рынков, развитием «зеленой» энергетики. Необходимость их решения, уверен спикер, «не только не оставит бизнесменов непричастными, но и позволит аккуратно подойти к формированию национального экспортного продукта, особенно учитывая тот факт, что электроэнергетика всегда была и останется важным инструментом международного взаимодействия».

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев высоко оценил результаты совместной деятельности института с «РНК СИГРЭ». Значимым событием этого сотрудничества он назвал Международную научно-практическую конференцию «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию», проведенную совместно с Национальным исследовательским комитетом A1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке ПАО «Интер РАО» в ноябре прошлого года. «Результаты этой конференции имеют большое практическое значение и позволяют восполнить имеющиеся пробелы в этой области», — сказал Николай Рогалев. Он также отметил высокую важность работы молодежной секции СИГРЭ, достойно представившей нашу страну на конференции во Франции, и Международную студенческую Олимпиаду по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова.

Председатель Технического комитета РНК СИГРЭ Юрий Шаров отметил проведение активной работы членов РНК СИГРЭ несмотря на введенные повсеместно ограничения в этом году. Продолжается работа 10 национальных рабочих групп и 62 международных рабочих групп при участии, а также руководстве членов РНК СИГРЭ. Кроме того, представители Российского национального комитета приняли участие более чем в 20 научно-технических конференциях, в том числе международных. Он также рассказал о работе Технического комитета в 2020 г., на заседаниях которого рассмотрен ряд вопросов, оптимизирующих работу РНК СИГРЭ, а также в связи с приближающейся датой 100-летнего юбилея с момента начала участия России в СИГРЭ в 2023 г. было решено продолжить серию публикаций о вкладе российских и советских специалистов – энергетиков в развитие мировой электроэнергетики.

Председатель подкомитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ Ольга Синенко рассказала об основных принципах работы Технического комитета — главного представительного органа СИГРЭ, в состав которого входят председатели 16-ти исследовательских комитетов СИГРЭ. Одной из главных новостей уходящего года она назвала смену руководителей сразу в шести исследовательских комитетах: В4, С3, А1, С1, А2, С2, а также — его секретаря.

Ольга Синенко сообщила, какие вопросы обсуждались на последнем заседании технического комитета СИГРЭ, состоявшемся 6 ноября этого года в онлайн-режиме: подведение итогов в электронном формате конференций СИГРЭ-2020, подготовка к юбилейным сессиям СИГРЭ 2021 и 2022 годов, принятие новой упрощенной процедуры оформления членства, а также влияние пандемии на снижение активности рабочих групп. Как отметила Ольга Синенко, за последние два года количество групп в составе Технического комитета уменьшилось с 64 до 38. При этом самыми активными среди них были названы: А1, В1 и С4, а наиболее популярными направлениями исследований — электрические сети будущего и модернизация существующих электрических сетей и систем. В своем выступлении спикер также затронула тему публикации научных трудов. Она сообщила, что в 2020 году рабочие группы СИГРЭ издали 37 технических брошюр, 3 выпуска основного журнала. Огромным достижением и ключевым событием 2020 года Ольга Синенко назвала долгожданный выход в свет «Green Book – Electricity Supply Systems of the Future», в разработке которой были задействованы все 16 исследовательских комитетов. Спикер выразила надежду, что активное присутствие российского национального комитета в международном сообществе СИГРЭ будет развиваться и впредь.

О работе GO15 рассказал вице-президент Ассоциации Федор Опадчий. Напомним, Ассоциация объединяет системных операторов крупнейших энергосистем, на долю которых в совокупности приходится порядка 70% мирового энергопотребления. Именно это обстоятельство, подчеркнул Федор Опадчий, обеспечивает ее членам уникальную возможность оперативного обмена информацией и опытом работы в условиях нынешней пандемии (в частности, возможность сделать подробный анализ энергопотребления в разных странах в разрезе последних событий). Так наибольшее падение объемов энергопотребления (до 25%) пришлось на пик первой волны пандемии. В августе эти значения восстановились примерно до уровня прошлого года. Что касается России, то здесь структура потребления выглядит так: в отдельные дни — падение до 7% по итогам прошлого года, и прогнозируемые 2–2,6 кВт·ч по итогам нынешнего. Вывод, который в этой связи делает Федор Опадчий: пандемия в гораздо меньшей степени сказалась на работе российской энергосистемы, чем на системах других стран. Но в целом она не привела к глобальным негативным последствиям. Кроме того, спикер кратко рассказал о работе еще одной рабочей группы, которая занимается изучением вопросов надежности и живучести энергосистем с учетом случайных событий и накапливающихся изменений структуры генерации. В виду жесткого временного регламента совещания он не стал подробно останавливаться на результатах этих исследований, отметив, что они учитывают последствия пандемии, и возникающие в этой связи социально-экономические отношения (текст этого доклада был предложен участникам для подробного ознакомления).

«Примечательно то, — отметил Федор Опадчий, — что многие уверены: дистанционные формы работы в электроэнергетике останутся и по окончанию пандемии. На самом деле, такая возможность действительно обсуждается, но только в отношении неоперативного персонала».

Последним тематический доклад представил участник исследовательского комитета А-1 Владимир Кузьмичев. Он касался оценки технического состояния высоковольтных вращающихся электрических машин и, в частности, работы уже упомянутой выше Международной научно-практической конференции «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию». Владимир Кузьмичев отметил, что действующая в настоящее время нормативно-техническая база не позволяет осуществить переход от планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по техническому состоянию, регламентированный принятыми тремя годами ранее Правилами технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики: «В частности, у нас до сих пор нет единого классификатора дефектов вращающихся электрических машин, без которого невозможно создать полноценную автоматизированную систему контроля и прогнозирования технического состояния». Решением этой задачи занялась группа системы контроля и оценки состояния высоковольтных электрических машин. Одним из результатов ее деятельности и стала разработка классификатора дефектов. В ближайшее время авторы намерены опубликовать его в отраслевом издании.

Презентации участников итоговой встречи доступны по ссылке.