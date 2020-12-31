"Россети Московский регион" объявляют 2021 год "Годом клиента"

30 декабря в рамках подведения итогов работы электросетевого комплекса Подмосковья в текущем году Заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин посетил Красногорский район электрических сетей (РЭС) филиала «Северные электрические сети» - компании «Россети Московский регион».

В сопровождении генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Петра Синютина и журналистов Евгений Акимович осмотрел Объединенную диспетчерскую группу (ОДГ) щита управления одного из ключевых РЭС Подмосковья с зоной обслуживания 223 км2 территории, на которой проживают более 240 тыс. человек. Именно в ОДГ стекается информация об инцидентах на сетях компании, выстроена четкая схема реагирования на обращения потребителей, налажено взаимодействие с областным Центром управления регионом.

В ходе докладов руководство «Россети Московский регион» рассказало, что 2021 год будет объявлен в компании «Годом Клиента». «В связи с этим с 1 января проведение плановых и неплановых работ на электросетевом оборудовании будет выполняться без длительных перерывов в электроснабжении потребителей. В компании уже выработаны и внедряются в активную практику сразу несколько технических решений, позволяющих снизить время отключения электроэнергии потребителей на период проведения как восстановительных, так и плановых работ», - отметил Петр Синютин.

В их числе применение передвижных электроустановок обратной трансформации. Одна такая установка способна заменить 5 дизельных передвижных электростанций и позволяет временно запитать сразу несколько трансформаторных подстанций, а это потребители, у которых не будет перебоев с электроснабжением. Также в следующем году энергетиками планируется внедрение в производственную деятельность работ без снятия напряжения на воздушных линиях 0,4-10 кВ. Данная технология позволит минимизировать, а в отдельных случаях полностью избежать необходимости отключать потребителей на период проведения ремонтных работ.

Отдельно первый заместитель генерального директора-главный инженер компании Дмитрий Гвоздев остановился на предварительных итогах реализации проекта «Цифровой электромонтер», внедренного в «Россети Московский регион» в рамках комплексной программы цифровизации. На сегодня в проекте задействованы все 1 400 мобильных бригад, 7 825 человек (из них в Московской области 721 бригада, 4 040 человек производственного персонала). Бригады оснащены мобильными устройствами (планшетами) с установленным специальным программным обеспечением. Осуществлен переход на полностью безбумажный документооборот. Еженедельно в электронном виде выдается более 550 нарядов, более 1 000 распоряжений. Совокупность внедряемых в рамках данного проекта технологий позволила снизить потери рабочего времени – за счет сокращения среднего времени оформления одного дефекта с 12 до 6 минут высвобождено 5 100 часов рабочего времени персонала на техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надежной работу электросетевого комплекса. На 15 % повышена оперативность восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений, и улучшены показатели надежности электроснабжения.

«Энергетический комплекс Московской области второй в России по разветвленности инфраструктуры и количеству абонентов. За истекший год, не смотря на пандемию, количество обращений по вопросам качества электроснабжения снизилось на 15%, - сообщил Евгений Хромушин в ходе пресс-конференции. - Для достижения таких показателей, в том числе, оперативного реагирования и консолидации поступающей информации в Центр управления регионом Московской области были внедрены службы Россетей, что позволило значительно сократить время реакции на обращения жителей, обеспечить автоматическую обработку данных и своевременное информирование жителей. От лица и губернатора и Правительства Московской области, хочу поблагодарить энергетиков региона за хорошую работу и пожелать бесперебойной работы в новогодние и рождественские праздники».

Журналистов среди прочего интересовали предварительные итоги упрощенной консолидации электросетевых активов СНТ и коттеджных поселков. Энергетики констатировали, что более чем в 5 раз увеличились темпы передачи объектов электросетевого хозяйства садоводческих товариществ на баланс компании «Россети Московский регион» с момента внедрения упрощенной схемы. На сегодня на территории Московского региона 6 184 СНТ имеют технологическое присоединение к электросетям «Россети Московский регион». На текущий момент из них консолидировано 2 564. Планируется, что до конца 2021 года еще не менее 1 000 СНТ передадут свои сети на баланс компании.