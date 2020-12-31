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"Россети" подтвердили национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Россети подтвердили национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

31 декабря 2020, 15:01
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, РЕЙТИНГИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Высокий рейтинг НРКУ подтвержден Российским институтом директоров. Уровень 7++ соответствует показателю «Развитая практика корпоративного управления». Решение свидетельствует о соблюдении компанией «Россети» требований национального законодательства и следованию значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Деятельность характеризуется низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Экспертное заключение сформировано по итогам мониторинга мероприятий, состоявшихся за последний год (12.2019 – 12.2020) В частности, институт оценивает следующие основные события компании:

  • Проведение годового общего собрания акционеров в заочной форме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и требованиями федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ.
  • Утверждение устава общества в новой редакции с учетом изменений по вопросам управления подконтрольными организациями, приводящих положения документа в соответствие с актуальными нормами действующего законодательства Российской Федерации.
  • Принятие решения о выплате дивидендов акционерам и вознаграждения членам совета директоров в соответствии с внутренними документами компании.
  • Избрание в состав Совета директоров пяти независимых директоров, что соответствует правилам листинга на «Московской бирже» для эмитентов первого уровня листинга и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
  • Проведение пяти заседаний Совета директоров в очной форме (в т.ч. трех посредством видеоконференцсвязи), на которых рассматривались стратегическая и инвестиционная повестки, включая антикризисные мероприятия и корректировки планов, кадровые решения, утверждение плана преемственности исполнительного руководства, вопросы закупочной деятельности, управления рисками, внутреннего аудита и контроля.
  • Регулярное проведение заседаний комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, и избрание в их составы только независимых директоров.

НРКУ является индикатором качества корпоративного управления, который позволяет соотнести его уровень развития и связанных с ним рисков. Рейтинг выступает инструментом совершенствования практики корпоративного управления компании и улучшения ее взаимоотношений с инвесторами. 

«Россети» подтверждают свой рейтинг НРКУ на «развитом уровне» пятый год подряд.

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Источник: ПАО "Россети"

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