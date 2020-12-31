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31 декабря 2020, 15:01
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, РЕЙТИНГИ
Отрасль: Электроэнергетика
Высокий рейтинг НРКУ подтвержден Российским институтом директоров. Уровень 7++ соответствует показателю «Развитая практика корпоративного управления». Решение свидетельствует о соблюдении компанией «Россети» требований национального законодательства и следованию значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Деятельность характеризуется низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.
Экспертное заключение сформировано по итогам мониторинга мероприятий, состоявшихся за последний год (12.2019 – 12.2020) В частности, институт оценивает следующие основные события компании:
НРКУ является индикатором качества корпоративного управления, который позволяет соотнести его уровень развития и связанных с ним рисков. Рейтинг выступает инструментом совершенствования практики корпоративного управления компании и улучшения ее взаимоотношений с инвесторами.
«Россети» подтверждают свой рейтинг НРКУ на «развитом уровне» пятый год подряд.
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