Высокий рейтинг НРКУ подтвержден Российским институтом директоров. Уровень 7++ соответствует показателю «Развитая практика корпоративного управления». Решение свидетельствует о соблюдении компанией «Россети» требований национального законодательства и следованию значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Деятельность характеризуется низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Экспертное заключение сформировано по итогам мониторинга мероприятий, состоявшихся за последний год (12.2019 – 12.2020) В частности, институт оценивает следующие основные события компании:

Проведение годового общего собрания акционеров в заочной форме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и требованиями федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ.

Утверждение устава общества в новой редакции с учетом изменений по вопросам управления подконтрольными организациями, приводящих положения документа в соответствие с актуальными нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Принятие решения о выплате дивидендов акционерам и вознаграждения членам совета директоров в соответствии с внутренними документами компании.

Избрание в состав Совета директоров пяти независимых директоров, что соответствует правилам листинга на «Московской бирже» для эмитентов первого уровня листинга и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Проведение пяти заседаний Совета директоров в очной форме (в т.ч. трех посредством видеоконференцсвязи), на которых рассматривались стратегическая и инвестиционная повестки, включая антикризисные мероприятия и корректировки планов, кадровые решения, утверждение плана преемственности исполнительного руководства, вопросы закупочной деятельности, управления рисками, внутреннего аудита и контроля.

Регулярное проведение заседаний комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, и избрание в их составы только независимых директоров.

НРКУ является индикатором качества корпоративного управления, который позволяет соотнести его уровень развития и связанных с ним рисков. Рейтинг выступает инструментом совершенствования практики корпоративного управления компании и улучшения ее взаимоотношений с инвесторами.

«Россети» подтверждают свой рейтинг НРКУ на «развитом уровне» пятый год подряд.