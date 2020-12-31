С 1 января 2021 года оптимизируется структура Минэнерго России

Итоги форума "Антиконтрафакт-2020"
Ассоциация "Электрокабель", Росстандарт, АПСС, производители и трейдеры высказали свои позиции
31 декабря 2020, 12:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
В соответствии с решениями Правительства России в Минэнерго с 1 января 2021 года оптимизируется структура министерства и численность сотрудников.
Упраздняются департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК. Объединяются департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.
Функционал упраздняемых департаментов распределяется по другим департаментам, которые укрупняются до установленных нормативов (не менее 40 человек).
Сокращение штатной численности на 5% происходит за счёт вакантных должностей (в данный момент в Минэнерго России вакантно порядка 17% должностей). Сотрудникам, которых затронет реорганизация структуры, будут предложены соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
Также по решению Правительства в структуре Министерства сокращены две должности заместителей Министра энергетики. Курируемые ими вопросы будут перераспределены между другими заместителями Министра.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter