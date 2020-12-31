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С 1 января 2021 года оптимизируется структура Минэнерго России

В соответствии с решениями Правительства России в Минэнерго с 1 января 2021 года оптимизируется структура министерства и численность сотрудников.

Упраздняются департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК. Объединяются департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

Функционал упраздняемых департаментов распределяется по другим департаментам, которые укрупняются до установленных нормативов (не менее 40 человек).

Сокращение штатной численности на 5% происходит за счёт вакантных должностей (в данный момент в Минэнерго России вакантно порядка 17% должностей). Сотрудникам, которых затронет реорганизация структуры, будут предложены соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

Также по решению Правительства в структуре Министерства сокращены две должности заместителей Министра энергетики. Курируемые ими вопросы будут перераспределены между другими заместителями Министра.

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Источник: Министерство энергетики России

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