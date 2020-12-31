В преддверии наступающих новогодних праздников руководство и профком филиала «Россети Центр Курскэнерго» поздравили воспитанников Черемисиновского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Беловского детского психоневрологического дома-интерната.

В них проживают и обучаются более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие до этого жили в неблагополучных семьях. Им, как никому другому, необходима не только материальная поддержка, но и душевное тепло. И энергетики поддерживают социальные учреждения, оказывая возможную помощь.

Настоящий новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой подготовили представители Совета молодежи Курскэнерго для воспитанников Черемисиновского социально-реабилитационного центра. Дети были очень рады приезду гостей, с искренней благодарностью приняли подарки - сладкие новогодние наборы, игрушки.

Директор реабилитационного центра Валентина Золотых, от души поблагодарила энергетиков за поддержку, добрые слова, сказанные в адрес воспитанников и воспитателей.

Участвовавший в мероприятии глава администрации Черемисиновского района Курской области Михаил Игнатов также поблагодарил Курскэнерго за помощь и заботу о детях.

По традиции дети подарили шефам свои поделки – аппликации, сказочные домики, в которых частичка их души.

В канун Нового года сладкие подарки также получили дети, проживающие в Беловском детском психоневрологическом доме-интернате. Кроме того, Владимир Филимонов, воспитанник интерната, который принял участие в акции «Елка желаний», получил в подарок от работников филиала смартфон.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, визиты энергетиков в детские дома были организованы с соблюдением всех санитарных мер.

«Очень важно, чтобы каждый ребенок верил в сказку, чудо, в то, что у него все будет хорошо», - говорит Александр Рудневский, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Курскэнерго». - Сегодня мы постарались подарить праздник и радость ребятам, которые больше других в этом нуждаются».