Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Документ разрабатывался Минпромторгом России и Росстандартом с активным привлечением экспертного сообщества.

Принятые изменения законодательно закрепляют новую задачу, ориентируя применение инструментов стандартизации в целях разработки и внедрения передовых технологий, в т.ч. цифровых технологий, достижения и поддержания технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики.

Также в целях автоматизации работ по стандартизации и обеспечения их прозрачности изменения предусматривают обязательность на всех этапах разработки документов по стандартизации – от их планирования до редактирования – использование информационной системы в сфере стандартизации, которая является государственным информационным ресурсом.

Цель нашей большой работы и, соответственно, основное изменение – нормативное закрепление цифровых технологий в национальной системе стандартизации. Разработка стандартов еще с ноября 2017 года полностью ведется через интернет-портал Федеральной государственной информационной системы «Береста». За это время нам удалось в полной мере оценить влияние цифровых решений на процесс стандартизации. Цифровизация позволила существенно ускорить разработку стандартов и сделать ее более прозрачной за счет привлечения всех заинтересованных сторон

– отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Помимо этого, в рамках принятых изменений в Закон уточняется применяемая терминология и процедура формирования проектных технических комитетов по стандартизации.

Еще одним важным изменением стала возможность включения стандартов организаций и технических условий в Федеральный информационный фонд стандартов по желанию заявителя и на основе результатов экспертизы профильных технических комитетов. Необходимость данной меры стала очевидна во время пандемии коронавируса.

В целях распространения опыта предприятий-изготовителей средств индивидуальной защиты, Росстандартом были размещены в свободном доступе на своем официальном сайте технические условия изготовителей, что позволило максимально оперативно организовать производство средств индивидуальной защиты сотнями предприятий по всей стране

– сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Кроме того, для промышленного и научного секторов «прорывным» является введение новых видов документов по стандартизации – техническая спецификация и технических отчет, в которых будет представлена возможность устанавливать характеристики и методы испытаний в отношении инновационной продукции. Введение в нормативно-правовое регулирование указанного документа по стандартизации и его применение соответствует наилучшим международным практикам в сфере стандартизации.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.