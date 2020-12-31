По инициативе Минэнерго России в ведущих отраслевых ВУЗах страны состоялась серия лекций, посвященная 100-летнему юбилею ГОЭЛРО. Их прослушали более 2000 студентов.

Лекции студентам прочли эксперты отрасли, участники проекта Energy Talks и члены Молодёжного совета электроэнергетики. В открытой лекции в НИУ «МЭИ» принял участие Евгений Грабчак. Он рассказал студентам об истории становления отрасли, обозначил приоритеты её развития на сегодняшний день и отметил высокую роль ВУЗов в формировании будущего электроэнергетики.

«Сто лет назад нашими предшественниками была поставлена, а в дальнейшем и реализована, достаточно амбициозная задача, плоды которой сейчас позволяют нашей стране занимать лидирующие позиции. Я надеюсь, что среди всех наших слушателей подрастают сейчас подобные неординарные люди, которые через некоторое время будут ставить перед собой точно такие же амбициозные цели, которые определят облик энергетики и страны будущего», – сказал Евгений Грабчак.

Цель проекта Energy Talks – сформировать для студентов и молодых специалистов энергокомпаний пространство для нетворкинга, обмена знаниями, мнениями и опытом, поиска новых идей и решений. Каждая встреча – это возможностью познакомиться с реальным опытом уже работающих коллег и на реальных кейсах понять, что такое энергетика России.

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