"Газпром" и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого госкорпорация выразила заинтересованность в производстве космических аппаратов гражданского назначения на будущем предприятии "Газпрома" в Московской области, говорится в сообщении газового холдинга.

Так, обсуждается вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал компании оператора проекта - "Газпром СПКА".

"В документе, в частности, отражена заинтересованность госкорпорации в создании космических аппаратов на мощностях СПКА", - отмечается в сообщении.

Роскосмос также готов использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника "СМОТР-В", запуск которого планируется в 2024 году. Аппарат будет, в том числе, оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

"Газпром" начал строительство центра по производству спутников в ноябре 2019 года в городе Щелково Московской области. На нем планируется выпуск космических аппаратов гражданского назначения, в частности, спутников связи "Ямал" и оптических спутников для системы дистанционного зондирования Земли "СМОТР". В перспективе предприятие может наладить сборку и испытания серийных малых космических аппаратов для Роскосмоса.