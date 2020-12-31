 
Инвестиции (проекты)

Роскосмос может войти в проект "Газпрома" по созданию спутников в Подмосковье

Роскосмос может войти в проект Газпрома по созданию спутников в Подмосковье

31 декабря 2020, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗПРОМ, РОСКОСМОС
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
321

"Газпром" и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого госкорпорация выразила заинтересованность в производстве космических аппаратов гражданского назначения на будущем предприятии "Газпрома" в Московской области, говорится в сообщении газового холдинга.

Так, обсуждается вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал компании оператора проекта - "Газпром СПКА".

"В документе, в частности, отражена заинтересованность госкорпорации в создании космических аппаратов на мощностях СПКА", - отмечается в сообщении.

Роскосмос также готов использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника "СМОТР-В", запуск которого планируется в 2024 году. Аппарат будет, в том числе, оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

"Газпром" начал строительство центра по производству спутников в ноябре 2019 года в городе Щелково Московской области. На нем планируется выпуск космических аппаратов гражданского назначения, в частности, спутников связи "Ямал" и оптических спутников для системы дистанционного зондирования Земли "СМОТР". В перспективе предприятие может наладить сборку и испытания серийных малых космических аппаратов для Роскосмоса.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Минпромторг России выделит регионам более 24 млрд рублей на развитие региональной промышленной инфра... 31.12.2020
Минпромторг России выделит регионам более 24 млрд рублей на развитие региональной промышленной инфра...
На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей 30.12.2020
На севере Москвы построят жилой комплекс за 22 млрд рублей
Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей 30.12.2020
Кабмин одобрил инвестпрограмму и финансовый план РЖД общим объемом 2 трлн рублей
На Северном обходе Пскова построят мост 30.12.2020
На Северном обходе Пскова построят мост
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+