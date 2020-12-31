В связи с сохранением напряженной эпидемиологической ситуации, Совет Евразийской экономической комиссии ввел специальные процедуры оценки соответствия серийной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Временные меры направлены на поддержку бизнес-сообщества и минимизацию последствий коронавирусной инфекции (COVID-19).

Данные меры будут применятся при сертификации серийно выпускаемой продукции, и вводятся сроком на один год. Они были предложены Минэкономразвития России и Минпромторгом России в рамках содействия экономическому развитию евразийского пространства.

Дистанционная оценка проводится без выезда на места осуществления деятельности изготовителя с применением видео-конференц-связи, с использованием дистанционной идентификации физических лиц, помещений, оборудования и геолокации мест осуществления деятельности со стороны изготовителя. Дистанционная оценка не проводится, если такой формат проведения оценки создает неприемлемые риски объективной оценки состояния производства или соответствия системы менеджмента заявителя (проверяемой организации) установленным требованиям.

Документ устанавливает разрешение промышленному комплексу Союза использовать протоколы испытаний, выданные в рамках международных систем аккредитации и сертификации для технически сложной продукции, необходимой для реализации приоритетных проектов или организации новых производственных линий. Обращение такой продукции возможно только на территории государств-членов ЕАЭС.

Введение временных мер предусматривает возможность переноса органом по сертификации срока проведения инспекционного контроля до 6 месяцев, устанавливает сроки проведения периодической оценки в отношении сертификатов, выданных в соответствии с временными мерами. Органы по сертификации в рамках выдачи нового сертификата соответствия в отношении продукции смогут использовать результаты ранее проведенных анализа состояния производства или периодической оценки продукции (за 24 месяца до подачи заявки на проведение сертификации).

Дистанционная оценка облегчит проведение процедур сертификации. Это удаленный метод, который обеспечивает проведение анализа состояния производства, а также идентификации и отбора продукции без выезда экспертов органа по сертификации на место производства либо отбора образцов продукции с использованием видео-конференц-связи. При этом определен порядок и условия применения дистанционной оценки. ​