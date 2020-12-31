Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
31 декабря 2020, 16:00
Рубрика: Новости портала
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика
Что делать в последний день 2020 года? Готовить салаты? Пукопать мандарины? И стоять в очередях за шампанским? Да, всё это вместе взятое и еще успеть посмотреть новогодний выпуск RusCable Review. Наша команда постаралась подвести итоги года, уместить это всё в 24 минуты, запустить розыгрыш подарков от СЭК и еще оставить место шуткам и вашим улыбкам. Смотрите RusCable Review и в хорошем настроении отправляйтесь в 2021 год!
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